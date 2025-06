'Fashion Promese Exhibition', la nueva exposición que impulsa talentos emergentes en la moda balear

La Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores (ANDE) ha inaugurado esta mañana en Porto Pi Centro Comercial la Fashion Promese Exhibition, una exposición de moda que da el pistoletazo de salida al certamen que elegirá al representante de las Illes Balears en la 39 edición de los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores. De los 46 participantes, solo una decena de jóvenes han conseguido llegar a la final. La exhibición de los diez diseños finalistas permanecerá en la planta baja del mismo centro comercial hasta el 18 de julio, fecha en que se conocerá el nombre del ganador y representante de la comunidad autónoma en el certamen nacional, en el teatro Xesc Forteza. Y los bocetos de las colecciones también están disponibles junto a los maniquíes.

Los participantes, de entre 16 y 30 años de edad, tienen que haber superado al menos el primer curso de la carrera de Diseño de Moda. Rom, la propuesta de Angelina Zvekova, se inspira en las raíces de la etnia gitana de Europa del Este, más especialmente en su abuela materna.

La joven de tan solo 25 años Angelina Zvekova es la segunda vez que se presenta al certamen. En esta ocasión con una colección de piezas bohemias.

Además, se ha abierto una votación no vinculante en la que cualquier persona que se acerque a la exposición puede participar. No obstante, los once miembros del jurado tendrán en cuenta el resultado de la urna en su decisión final.

La exposición también incluye dos piezas exclusivas de la colección RANG, creada por el diseñador de alta costura y ganador del certamen en 2017, Carlos Delgado.

Una decena de diseños, junto a los bocetos de sus colecciones, permanecerán expuestos en Porto Pi Centro Comercial hasta el próximo 18 de julio.

Un año más, la iniciativa cuenta con el apoyo del Ajuntament de Palma, desde su plataforma PalmaActiva, por mandato directo del propio alcalde Jaime Martínez, según confirma Carmen Aguiló, directora gerente de la plataforma.

Desde su fundación en 1986, la Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores, con Laura Victoria Valencia a la cabeza, busca visibilizar el trabajo de talentos emergentes, así como impulsar el emprendimiento y la innovación de los mismos.

Nadzhie Seher, Carolina Clara de Teba y Angelina Zvekova son tres de las diez finalistas del certamen.

Entre los organizadores asistentes al acto destacan Laura Victoria Valencia, directora de la asociación ANDE; Carmen Aguiló, directora gerente de PalmaActiva; Ana López, gerente de Porto Pi Centro Comercial, y Carmen Calonge, responsable de marketing en los mismos almacenes.