Reescribiendo la tradición | Carlos Losa quiere dar hoy una sorpresa a Marta López

Hace unos meses os conté que alumnos del CEIP Cas Capiscol publicaron, a modo de librito, el legado que dejó el arquitecto Bennasar en Palma, para lo cual hicieron un recorrido a través del mismo. Por dos motivos: para verlo in situ, y para, luego, sobre un plano de la ciudad, colocar cada uno de sus elementos, lo que se tradujo, además de un recordatorio de la obra del ilustre palmesano, en una guía de la ciudad a través de la obra que nos dejó.

Este trabajo no fue por casualidad, como tampoco lo fueron otros recorridos por Palma, concretamente desde la iglesia de Sant Antoniet a Canavall, o por Canamunt, contemplando la Palma mágica, sin olvidarnos de un cuarto, este referente a las leyendas del Mediterráneo, que como no son pocas, lo subtitularon como La mar de llegendes. Todo, como decimos, obra de los alumnos, que matan dos pájaros de un tiro: por una parte, aprenden sobre la cultura y patrimonio balear, por otra, dejan plasmado dicho aprendizaje en formato de libro. (Los libros, dicho sea de paso, han sido impresos en Xisco Art Grafic).

La mujer, más protagonismo

Pero, es que hay más. Los alumnos del CEIP de Cas Capiscol, este año, han leído algunas de las rondaies, en las que han hecho ciertos cambios, entre otros, que los personajes femeninos de las mismas tuvieran un mayor protagonismo, cosa que no suele ocurrir en los textos originales, que por haber sido escritos hace muchos años los protagonistas son siempre masculinos. Aparte de eso, en algunas han cambiado el final sin desvirtuar para nada el sentido de la rondaie original. Por ejemplo, Na Francineta, que viene a ser la Cenicienta, al final, en vez de casarse con el príncipe, opta por ser solo su amiga, lo cual no quita que sean felices.

Esta publicación ha sido denominada Dones a les rondaies, subtitulada: Reescrivim la tradiciò.

La amistad y el matrimonio

¿Qué han conseguido con ello? Entre otras cosas, hacer que los personajes sean más actuales, igual que sus decisiones, como, por ejemplo: terminar siendo buenos amigos no es peor que casarse.

Es una manera de dar presencia e importancia a las amistades y escapar del típico final que acaba en boda, como si el matrimonio fuese la única opción para ser feliz. O darle el protagonismo a la mujer, cosa que también ocurre en el trabajo que hicieron los alumnos de quinto, que en vez de una rondaie, trabajaron sobre la leyenda de El drac de na Coca, en que se da mucho protagonismo a la prometida del capitán Bartomeu Coc, que en esta nueva versión fue quien mató al dragón, que no era tal, sino un cocodrilo que se crió en las alcantarillas de la zona de la Seo y que mantenía en jaque a todo el vecindario.

Por todo eso, vaya nuestras felicitaciones a los alumnos del citado centro por el trabajo hecho reescribiendo la historia y a los profesores por guiarlos y apoyarlos. Y también nuestra enhorabuena al centro en general, sobre todo por el orden, la limpieza y el sentido del buen gusto, combinado con la estética, que se pone de manifiesto a poco que entras en él.

Dará de qué hablar

Hoy, viernes, se casa en Madrid la colaboradora de Tardear, Marta López. Su boda coincide con la del multimillonario Bezos, que se celebra en Venecia, a la que asistirán mogollón de estrellas a nivel mundial, desde cantantes a actores, pasando por los financieros.

Esperemos que este acontecimiento no ensombrezca al de la española. Aunque esta boda, la de Marta, sí puede traer cola, y no solo la del vestido de la novia, sino porque en la puerta de la finca donde contraerá matrimonio se va a plantar el mallorquín Juan Carlos Losa, e igual le monta un pollo. Porque lleva consigo un maletín, del que no quiere desvelar su contenido, pero que es fundamental para lo que pretende, además de un ramo de flores de plástico que hará llegar a la novia para que sepa que está ahí.

Ayer, antes de volar a Madrid, nos dejó un whatsaap en el que nos adelantaba lo siguiente: «Cómo sabes, Marta López se casa este viernes. Ahora cojo un vuelo a Madrid hasta el domingo. Voy a mirar un trabajo y, evidentemente, el viernes -hoy- estaré en la puerta de la finca donde tendrá lugar el evento.... Al final yo reclamo lo que es mío, reivindico la falta de respeto hacia los trabajadores de los que se aprovechan los famosillos por ser quién se creen que son, y voy con ¡¡¡ sorpresa !!!! Sí, voy a crear una parodia que quizás de la vuelta a todo Telecinco y haga ruido para que está señora me pague y no se crea que puede utilizar a los profesionales como títeres».

Pues me temo que sí, que la boda de Marta López traerá cola.