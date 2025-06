Almácor: «En Supervivientes, Koldo Royo era como mi tío»

El cantante y compositor alicantino Almácor ha llegado a Mallorca para visitar a su ex compañero de reality Koldo Royo, en su taller de cocina de Palma. Ambos se conocieron hace más de tres meses, en el concurso de Telecinco Supervivientes. Ahora, su reencuentro en la Isla, con la cocina de por medio, es más especial que nunca. Su novia Helena Gonru lo acompaña en esta escapada de verano de escasos tres días en los que aprovecharán para descubrir las playas de Mallorca. Además, Almácor lanza este 27 de junio su última novedad musical, Ángel o diablita, un tema en el que experimenta con nuevos géneros. Tras el programa, la promesa de la música urbana reflexiona acerca de sus días en Honduras.

¿Quiénes son sus referentes musicales?

—Tengo gustos bastante eclécticos. Desde los Beatles, hasta Bad Bunny pasando por Harry Styles, Mora y Fito y Fitipaldis. Me gusta la música en general.

¿Cuál es el tema que más disfruta interpretando?

—Hasta este momento, Brillos Platino, el sencillo que llevé al Benidorm Fest 2024. Sobre todo por lo que ha significado en mi vida. Es una canción que me representa y con la que me identifico al cien por cien.

¿Volvería al Benidorm Fest?

—No quiero hacer temas pensando en vender o ir a tal concurso. Ahí es cuando la música deja de molar.

Almácor pasa unos días en Mallorca con su novia y futura mujer, Helena Gonru.

¿Qué ha aprendido de su paso por Supervivientes?

—Saber qué es lo importante en la vida. En mi caso, mi novia, mi música y mi familia.

¿Qué fue lo más duro de la experiencia?

—No tener a mi novia. Para mi es un apoyo fundamental, no solo a nivel personal, también a nivel profesional. Pero la lluvia fue lo peor de la experiencia. Lo más parecido a esa sensación es estar horas bajo la ducha con la presión del agua a la máxima potencia. Pasé mucho agobio, tenía los calcetines y las zapatillas calados, y los pies con heridas de la humedad. Mucha gente dice: «Seguro que te tratan bien por detrás». El equipo de Supervivientes no te da nada, ni los buenos días, porque no les dejan hablar.

¿Cómo avanzan los preparativos para la boda con Helena Gonru?

—Dentro de poco cumplimos tres años de relación. El primer día que la conocí me metí en su casa, y desde entonces vivimos juntos. Helena y yo nos casamos en verano del año que viene. Es un dolor de cabeza, no sé en qué momento organizar una boda se ha convertido en organizar un festival de música. Hay muchas cosas que preparar antes del gran día. Si alguien me quiere echar una mano, estoy disponible.

¿Cómo está de su lesión en el hombro por la que tuvo que abandonar Supervivientes?

—Estoy recuperado. Es cierto que me duele el tobillo todavía. Me lesioné el primer día y todos en la playa decían que era una tontería. El hombro no me duele nada. Me rompí dos huesos, el acromion y el troquíter, y me desgarré el bíceps. Me dio pena abandonar el concurso así, pero todo pasa por algo.

¿Volverías a Honduras? ¿Se lo han propuesto?

—No lo sé. Si se presenta la oportunidad, lo valoraremos. No me gustó haber salido por una lesión. Me encantaría volver para probarme a mí mismo y ver hasta dónde llego.

¿Sigue manteniendo relación con los concursantes?

—Con Borja sobre todo. Él ha sido natural al cien por cien en el concurso, y es mi ganador. Joshua, de vez en cuando. Una noche estuvimos cenando con Laura Cuevas, Rosario Matew y Nieves Bolós. Durante Supervivientes pensaba que íbamos a mantener más relación todos, pero al salir te das cuenta de que es imposible. Cada uno tiene su vida.

¿Quién ha sido para usted la gran sorpresa de Supervivientes?

—Koldo Royo. Durante la primera semana me hizo una broma que siempre me hace mi tío Vicente: «Cómo estás pequeño saltamontes». Me transmite mucha paz.

¿Le ha decepcionado algún superviviente?

—Allí me llevé bien con todo el mundo. Me quedo con esa imagen de ellos. Pero cuando llegué a España vi ciertas actitudes en otra gente que no entiendo. Al final, cada uno es como es. Si que es verdad que hay personas que sobreactúan según qué reacciones porque saben que están haciendo televisión. Creo que hay concursantes que no han llegado a la final por pasarse en ese aspecto.