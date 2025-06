Spielberg y Obama navegan juntos por Mallorca antes de poner fin a sus vacaciones

Michelle Obama y sus hijas, Sasha y Malia Ann, finalizan sus vacaciones en Mallorca. Desde su llegada, el pasado día 19 de junio, la ex primera dama de los Estados Unidos ha tenido una agenda de lo más relajante, disfrutando junto a sus amigos y anfitriones, Michael Smith y James Costos, en la finca de Llubí, y estos dos últimos días navegando junto al cineasta estadounidense Steven Spielberg en su lujoso megayate Seven Seas, bordeando toda la costa mallorquina.

Han sido unas vacaciones idílicas ante las que Michelle Obama promete volver a la Isla el próximo verano. Enamorada de Mallorca desde que la pisó por primera vez en 2010, la esposa de Barack Obama siempre lo hace sin su marido. En esta escapada ha estado acompañada de sus dos hijas.

Una vez más, Michelle ha dedicado su estancia a degustar la gastronomía y a navegar, pasiones que, junto al deporte, son sus actividades favoritas. Charlas distendidas al atardecer en la finca Xarbet con sus amigos Costos y Smith suponen de esos pequeños placeres de los que disfruta la que fue primera dama del 44 presidente de los Estados Unidos. Pese a intentar pasar desapercibida, sin éxito, el nutrido equipo de seguridad que vigila a las Obama es notorio.

Relax en alta mar

La buena amistad que Michelle Obama mantiene con el cineasta estadounidense Steven Spielberg hizo que el productor de grandes éxitos cinematográficos como Tiburón, Indiana Jones, Encuentros en la tercera fase, Salvar al soldado Ryan, ET, Parque Jurásico, La lista Schindler y muchos otros –quien también estaba de vacaciones en la Isla–, invitase a su buena amiga a disfrutar de unas jornadas en alta mar. Así pues, las Obama no dudaron en embarcar en el megayate Seven Seas y zarpar junto a su propietario.

Los pasajeros disfrutaron del lujo de la embarcación, valorada en 250 millones de dólares, de 109 metros de eslora, helipuerto, una gran piscina en la cubierta de popa y siete grandes suites para alojar a 14 invitados, entre ellos los equipos de seguridad personal de la ex primera dama y sus hijas.

El Seven Seas navegó a varias millas de la costa, por su gran envergadura, y disfrutó de una maravillosa puesta de sol. A bordo se desconoce si Michelle degustó una paella ciega de marisco o ensaladas, pero posiblemente utilizó tiempo para realizar ejercicio físico, ya que es una mujer a la que le gusta mantenerse en buena forma y seguir una buena dieta. Seguramente, también disfrutaron de la impresionante sala de cine que posee la embarcación y visionar algunas de las películas de éxito del productor, el cual también puso fin a sus vacaciones de verano en Mallorca.

Steven Spielberg y Michelle Obama se han convertido en asiduos veraneantes de Mallorca. Son ilustres visitantes que, pese a ser personas que económicamente pueden viajar a cualquier lugar del mundo, entre sus planes está la Isla. Mallorca es un destino para muchos famosos y millonarios que gustan de pasar unos días de relax, contemplar la naturaleza y degustar la gastronomía.