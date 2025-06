El exclusivo Bugatti que Cristiano Ronaldo trajo a Mallorca: su imagen tras lo ocurrido dio la vuelta al mundo

Siempre que viaja a Mallorca Cristiano Ronaldo no escatima en gastos: se aloja en exclusivas villas como Torre del Sol, que ahora está a la venta por 75 millones de euros, y trae a la isla sus propios vehículos. En el año 2022 uno de los deportivos del futbolista sufrió importantes daños en la isla: su Bugatti Veyron acabó empotrado en la verja de la entrada de una finca de sa Coma, en Bunyola. La imagen dio la vuelta al mundo aunque el astro portugués no se encontraba en el interior del vehículo, ya que quien lo conducía era un empleado. El exclusivo Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse no estaba siendo conducido por el futbolista portugués en el momento del siniestro, sino por uno de sus empleados.

El incidente se produjo cuando el deportivo circulaba por la calle Alzina en su confluencia con la carretera de Caubet y el conductor perdió el control. La colisión no solo dañó el costoso automóvil, sino que también afectó a un depósito de bombonas de butano ubicado en las inmediaciones del inmueble. Las imágenes del accidente, que mostraban el impresionante Bugatti con daños significativos en su carrocería, se difundieron rápidamente por medios de comunicación y redes sociales de todo el mundo. Este vehículo es solo una de las joyas que componen la extraordinaria colección de automóviles del futbolista y fue adquirido por el deportista en julio de 2016. El superdeportivo, producido por el fabricante francés entre 2012 y 2015, es una versión descapotable y más potente del ya de por sí extraordinario Veyron. Cuenta con un motor W16 de 8,0 litros que desarrolla la asombrosa potencia de 1.200 CV, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 2,6 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 410 km/h, convirtiéndolo en uno de los coches de producción más rápidos del mundo. El precio base de este vehículo rondaba los 2 millones de euros en el momento de su lanzamiento, aunque dependiendo de la personalización elegida por el comprador, esta cifra podía incrementarse significativamente. El acabado interior combina materiales como fibra de carbono, aluminio, cuero de la más alta calidad y detalles en cromo, creando un habitáculo que destaca tanto por su deportividad como por su refinamiento. Su exclusividad queda patente en el reducido número de unidades fabricadas, lo que lo convierte en un objeto codiciado por coleccionistas de todo el mundo. Sin embargo, resulta llamativo que ni siquiera se trata del Bugatti más costoso que posee el delantero. En su garaje también se encuentra un Bugatti Centodieci 2021, cuyo valor se estima en unos 8 millones de euros, cuadruplicando así el precio del vehículo accidentado en la isla. La pasión de Cristiano por los automóviles exclusivos es bien conocida en el mundo del deporte y del motor. Su colección incluye marcas como Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley y, por supuesto, varios modelos de Bugatti. Este gusto por los vehículos de lujo refleja tanto su capacidad económica como su predilección por objetos que combinan diseño, tecnología y exclusividad. Cristiano Ronaldo ha convertido Mallorca en uno de sus destinos vacacionales predilectos. Además de sus coches de alta gama, Ronaldo también suele desplazar hasta las costas mallorquinas su yate privado, una embarcación de lujo que le permite disfrutar del Mediterráneo con total privacidad. Las propiedades que alquila durante sus estancias suelen ser villas exclusivas, alejadas de zonas turísticas y con todas las comodidades imaginables. Esta combinación de lujos convierte sus vacaciones en Mallorca en una muestra más de la opulencia que caracteriza el día a día de una de las figuras deportivas mejor pagadas del planeta.