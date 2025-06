De ser rescatado a salvar vidas: la emotiva historia de un migrante camerunés que hoy forma parte de la Guardia Civil

Jean Paul, un hombre camerunés que fue rescatado por la Guardia Civil cuando estaba a punto de morir ahogado mientras intentaba llegar a España, ha ingresado este martes en el instituto armado tras superar la formación.

El Ministerio del Interior ha difundido este martes en la red social X la historia de este migrante, uno de los 2.495 nuevos agentes de la 120º promoción de guardias civiles que han recibido hoy su diploma en Baeza (Jaén) y que se incorporarán en los próximos días a sus destinos, en su caso en Murcia. Según ha relatado él mismo en el vídeo difundido, Jean Paul abandonó su país natal «por la situación difícil por la que pasaba la familia» y con el deseo de mejorar su situación.

La primera vez que vio a la Guardia Civil fue cuando unos agentes del cuerpo acudieron a rescatarle en el momento en que se encontraba en el agua y no veía tierra: «Fueron los ángeles de la guardia, como su nombre dice», ha señalado. «Fue una situación en la que ya no se sabe si vas a llegar, si no vas a llegar... y, cuando llega la patrulla, dijimos '¡Por fin ha llegado alguien que nos va a ayudar!'», ha narrado este agente, al que la Guardia Civil aquel día dio «una nueva vida».

Ha explicado que, una vez en el cuerpo, es consciente de que ahora es él el que podría tener que dar su vida para defender a otra persona si es preciso: «Si a mí me pudieron ayudar y estoy donde estoy, yo creo que podré hacer lo mismo por otras personas que lo necesiten», ha expresado.