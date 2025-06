Xanguito y Juanjo Montserrat cantan contra la masificación turística: «Residents go home»

El grupo Xanguito y Juanjo Monserrat han preparado un tema reivindicativo en el que critican en tono de humor la masificación turística. Aunque el single se estrenará el 1 de julio en todas las plataformas musicales, los artistas ya han compartido en sus redes sociales un vídeo con un adelanto en el que se muestran escenas que se registran cada verano en Mallorca.

En la publicación se puede ver a Joan Muntaner y a Juanjo Montserrat con cara de sorpresa mientras aparecen vídeos de turistas lanzándose en plancha en la piscina de un hotel, saltando desde un acantilado, haciendo balconing, una vendedora ambulante con fruta en una carretilla o una pelea en la playa. A continuación empieza a sonar el tema titulado Residents go home.

«Residents go home, residents go home. Quin estiu, quin estiu, que és de sol i calor, els turistes a platja amb gent de tot el món (Residentes a casa, residentes a casa. Qué verano, qué verano, de sol y calor, los turistas en la playa con gente del mundo)», se puede escuchar en el vídeo compartido en redes sociales. El vídeo ya roza los tres mil 'me gusta' y entre los comentarios se mezclan las ganas de escuchar la canción y la indignación por la situación que se vive la isla.