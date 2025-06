Jaime Horrach, ‘Jimmy’, en su tránsito del blanco y negro al color

Jimmy, el transformista más longevo de Mallorca, dice adiós a los escenarios el próximo viernes en el Teatre Mar i Terra Maruja Alfaro. Y es que a los 80 años de edad, con 60 sobre las tablas, tiene más que derecho a hacerlo y también hacerlo con la satisfacción de que ha hecho mucho trabajo y bueno.

Tiempos difíciles

Incluso en tiempos de finales de la Dictadura, en los que no era muy habitual ver a un artista masculino vestido de mujer, se convertía en una bailarina de ballet. Además, salía al escenario sin depilar axilas y pecho y bailaba, por ejemplo, al son de El lago de los cisnes. O metiéndose en la piel de Divine, para actuar como si fuera ella.

Eran tiempos del blanco y negro. Eran tiempos en que el actor, fuera de la condición que fuere, tenía sobre su cabeza una espada de Damocles llamada censura. Era un control político que vigilaba «sobre todo, si éramos artistas a través del carnet que nos daba el Sindicato Vertical a cambio de 1.100 pesetas al año», recuerda Jimmy. «También vigilaba que no habláramos para nada de política y de que no soltáramos ningún taco sobre el escenario», dice. «Eran años que, pese a esas restricciones, considero que fueron maravillosos, lo mejor de una época. A los que vienen detrás de nosotros, ¡que Dios les coja confesados!».

De gira con Sara Montiel

Sentados en torno a una mesita del salón de su casa, Jimmy pasa revista a su trabajo como transformista. Y trabajó en muchísimos proyectos, «entre otros, en Jack El Negro, ante numeroso público, entre el que se encontraban invitados tan ilustres como Els Valldemossa, Mary Santpere, Xesc Forteza, Margaluz... Ahí hacíamos El lago de los cisnes, en el que intervenía junto a Eddy Gomila, desaparecido cuando podía haber hecho muchas cosas más como artista o como diseñador de ropa para artistas. También estaban Nino Fermo, Michel Bart, José Ángel y Gaby La Gym. Era un espectáculo que también ofrecimos más tarde en Es Fogueró, al igual que El ocaso de virtudes, con Eddy, Filo y yo, presentado en Tiffani's y en otros cabarets y discotecas, fueran de Mallorca o de Eivissa. Recuerdo que cuando actuamos en Tiffani’s nos vino a ver Pepe Tous y Sara Montiel», relata.

Por entonces, «también hacía el papel de Divine y como les gusté tanto, me ficharon para la turné que iba a iniciar Sara, con debú en Zaragoza, para recorrer muchas provincias españolas», recuerda.

Me viene a la memoria un episodio que vivimos en esos años de blanco y negro. A Jimmy le había propuesto hacer unas fotos con una bailarina de la sala Cerebro en la fuente de La Rambla. Era una foto con él, solo con el slip, y ella, con un diminuto tanga, ambos metidos en el agua, bailando al son de la música que sonaba desde un radiocassette. No recuerdo el final de aquel show nocturno. Se trataba de dar a conocer que el artista, si es bueno, como es Jimmy, triunfa en cualquier escenario… Creo que pasó la Policía Local en moto y nos obligó a interrumpir la actuación. Y cada mochuelo a su olivo.

«Recuerdo también que estando actuando en la discoteca Ánfora, de Eivissa, el mánager de Freddie Mercury me vio hacer el papel de Divine, y como le gustó mucho, me propuso un contrato para trabajar en Berlín y en Nueva York. ¿Que qué hice? Pues le dije que no. Y es que acabábamos de estrenar el ballet de El lago de los cisnes, en el que habíamos hecho una gran inversión en vestuario... Aparte de que no quise dejar colgado a los otros. ¿Qué si me arrepentí? Bueno… Las cosas que uno deja de hacer, a la larga te arrepientes de no haberlas hecho. Sí, sin duda, era mi oportunidad… Que dejé pasar».

Peluquero

Jimmy también hizo cine... «Un papelito. Fue en la película Ensaimadas 1, 2, 3, protagonizada por Mary Santpere, Margaluz, Xesc Forteza, Luis Escobar, Conrado Sanmartín… Yo hacía un papelito, junto al también tristemente desaparecido Miguel Moll, que interpretó a un policía municipal», rememora.

Ah, bueno, como su profesión, al margen de la de los escenarios, era la de peluquero, en los sillones de su salón de Santa Catalina se sentaron, entre otras, Maruja García Nicolau, Sara Montiel y hasta Rocío Jurado.

Y una cosita más, que supongo que recordará. Eddy Gomila y él lograron que la Rua de Palma tuviera música. Fue en el segundo año. Ambos llevaron un enorme radiocassette, parecido al que por aquellos años utilizaban los negros del Bronx. No pararon de emitir música durante todo el recorrido, reivindicándola para la Rua. Al año siguiente y en sucesivos, la música no ha dejado de sonar en esa fiesta.

¿Solo una simple placa?

Hay que dejar constancia, en tiempos de las fotos en color, de su otro gran papel, me refiero al de la transformación en Montserrat Caballé, imitándola en el tema Barcelona. Imitándola, sobre todo, en cuanto al parecido con ella y en sus movimientos; también con un maquillaje y un vestuario sensacionales. Es algo que solo se puede permitir un genio.

Antes de ser Monserrat Caballé para una versión de la canción ‘Barcelona’, bailó con una chica dentro de la fuente de La Rambla. Y es que Jimmy lo hacía todo.

Al final de este recordatorio le preguntamos si ha tenido algún reconocimiento por la obra hecha, ya sea por parte del Ajuntament, el Consell o el Govern... Nos dice que hace tres años, en el Auditórium, el Ajuntament le hizo un homenaje con entrega de una placa que recibió meses después, pero que no ha recibido ningún reconocimiento. Pues qué mal, ¿no? A otros, por menos, se le ha hecho entrega de la medalla de Palma o del Ramon Llull. ¿Será porque quienes nos gobiernan ahora desconocen lo que ha hecho Jimmy por Palma, sea como ciudadano, sea como artista en la difícil versión de transformista, sea como impulsor del movimiento LGTBI, formando parte de las primeras manifestaciones, tanto en las de aquí, como en Madrid? Pues ya toca, ¿no?