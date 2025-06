Así es la lujosa finca de Mallorca en la que se alojaron Cristiano Ronaldo y Georgina y que ahora está a la venta: 32 baños y una piscina infinita de 20 metros

La exclusiva finca mallorquina que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez eligieron para sus vacaciones de verano ahora está a la venta por 75 millones de euros. El portal The Agency Mallorca, especializado en propiedades de alto standing, comercializa actualmente Torre del Sol, que se ha convertido en una de las fincas más caras de toda la isla balear, un paraíso mediterráneo que combina lujo extremo, absoluta privacidad y un entorno natural privilegiado. Durante estos años el futbolista portugués y su familia han convertido Mallorca en uno de sus destinos vacacionales predilectos.

La propia Georgina explicaba en su reality de Netflix las razones de su predilección por la isla: «Necesitamos muchas habitaciones para alojar a nuestra numerosa familia y a los amigos que invitamos». La influencer añadía además, en referencia a la villa Torre del Sol, que «la casa está a pie de mar, con un gran jardín y una piscina alejada de la casa para que nadie moleste durante la siesta. En Mallorca nos encanta disfrutar de la piscina, la playa, los restaurantes y la cama». Torre del Sol se alza majestuosa sobre 25 hectáreas de terreno con impresionantes vistas tanto a la Serra de Tramuntana como al mar Mediterráneo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Agency (@theagencyre)

El anuncio publicado por The Agency Mallorca destaca que la propiedad «ofrece una fusión perfecta de lujo, privacidad y naturaleza», convirtiendo esta mansión en un santuario exclusivo para quienes buscan exclusividad e independencia. La distribución interior no escatima en espacios, con 29 habitaciones, cada una con un diseño individual y personalizado, complementadas por 32 cuartos de baño. La decoración merece mención especial, pues combina la calidez de materiales naturales con influencias estéticas procedentes de Marruecos, Bali y Mykonos, creando ambientes únicos que fusionan distintas culturas mediterráneas y exóticas.

Los espacios comunes destacan por su amplitud y su perfecta integración entre interior y exterior. Desde el elegante comedor presidido por una chimenea hasta las espectaculares terrazas panorámicas en la azotea, pasando por una cocina equipada con lo último en tecnología culinaria. Todo está pensado para ofrecer una experiencia de confort absoluto sin renunciar al encanto mediterráneo. «Para una relajación total, una piscina infinita climatizada de 20 metros, sauna y cine ofrecen un placer absoluto, mientras que un gimnasio interior y exterior totalmente equipado, una cancha de vóley playa y una pista deportiva multifuncional elevan el bienestar y la recreación», describe el portal inmobiliario en su anuncio. Estas instalaciones permitieron a Cristiano mantener su forma física incluso durante sus días de descanso.

Los jardines que rodean la propiedad son otro de sus grandes atractivos. Exuberantes zonas verdes, árboles frutales y senderos ocultos que conducen a una granja con alpacas, ponis y gallinas completan la oferta de esta finca única, aportando un toque bucólico y natural que contrasta con el lujo de sus instalaciones principales. The Agency Mallorca concluye su descripción afirmando: «Bienvenido a Torre del Sol, donde el lujo, la naturaleza y la serenidad se unen», destacando la versatilidad de esta propiedad, ideal tanto para escapadas familiares como para retiros de negocios o eventos especiales como bodas o reuniones corporativas.

Durante sus estancias en la isla balear, el matrimonio no solo disfruta de las comodidades de las propiedades que alquila, sino que también aprovecha para realizar diversas actividades. Por ejemplo en su visita de 2022 trajeron consigo dos de sus vehículos más exclusivos: un Bugatti Centodieci, valorado en unos 8 millones de euros, y un impresionante Mercedes todoterreno que no pasaron desapercibidos entre los residentes locales. El encanto de esta exclusiva propiedad no solo ha cautivado a Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

Entre sus ilustres huéspedes también se encuentran otras celebridades del panorama deportivo y del entretenimiento como Sergio Ramos y Pilar Rubio, quienes también han caído rendidos ante los encantos de esta mansión mallorquina. De este modo la finca se ha convertido en un refugio discreto para celebrities que buscan disfrutar de sus vacaciones lejos del acoso mediático, algo que resulta cada vez más complicado. La ubicación estratégica de Torre del Sol, en un entorno natural privilegiado pero a poca distancia de las principales atracciones de la isla, la convierte en una opción ideal para quienes buscan combinar privacidad con comodidad.