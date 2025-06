Sant Joan, la magia de una noche de verano

El humo de las torradoras y el olor a panceta se podía apreciar desde lejos. Vehículos estacionados de aquella manera y multitud de gente se dirigían hacia la playa, portando sillas y mesas plegables, neveras llenas de hielo y bebidas y bolsas con comida preparada y carne para poner en la parrilla, para celebrar la Nit de Sant Joan.

Una fiesta que se ha convertido en un botellón en toda regla. Un disfrute en estado puro, con amigos, familiares, vecinos, conocidos y los que se unan, porque a medida que avanzaba la noche y el alcohol hace mella los abrazos se fueron multiplicando.

En algunas de las playas más concurridas de Palma, como Can Pere Antoni, Cala Major, Ciudad Jardín, Can Pastilla, el Molinar, etc., era difícil encontrar un hueco para desplegar la toalla más allá de las ocho de la tarde.

Los más previsores llegaron a media tarde, y ya les fue complicado encontrar una parcela. Espacios delimitados por cintas, velas, sillas, etc. Todo ingenio era poco para ocupar un lugar en el que reunir al grupo y cenar. Los hubo que optaron por mochila y bocatas, pero los más curtidos en la noche más corta y mágica del año no dudaron en llevarse torradoras, carbón y todo tipo de utensilios de cocina, como si de un concurso gastronómico se tratase.

Y, al igual que el humo y el olor a torrado, la música más variopinta convive entre los fervientes. Ritmos de reguetón, pop, rock y otros estilos se fusionaban unos con otros a pocos metros. Niños correteando entre las toallas, salpicando arena, entrando y saliendo del agua. Todo en una estupenda y desorganizada armonía y convivencia.

Fieles a la cita

Muchos son los fieles a esta cita, como un grupo de vecinos de la playa de Ciudad Jardín que, perfectamente organizados, cada uno de sus integrantes se ocupa de aportar alguna comida y entre todos compartirla durante la cena.

Por otro lado, Julio Fernández aprovechó la celebración de su 17 cumpleaños para festejarlo en la playa del Portixol. Bolsas de patatillas y refrescos fueron suficientes para reunir a sus siete amigos. Clara, Rosa y María José se reúnen, vestidas de blanco, para realizar los rituales y pedir por los buenos deseos. Y es que a medianoche llega el momento de los rituales. Tras la cena y numerosos brindis, muchos esperan a la medianoche, entre charlas y música, para comenzar los rituales que ahuyentan las malas vibraciones y ayudan a que se cumplan los deseos.

Los más creyentes visten de blanco y siguen una ceremonia rodeados de velas encendidas. El ritual más popular es el baño de la medianoche, al que se le atribuyen poderes purificadores y de protección durante todo el año.

En algunas tradiciones, el baño tiene un significado mágico que aleja la mala suerte, las energías negativas y las enfermedades. Otro ritual es el de escribir deseos en papeles, quemarlos y pensar en lo que se quiere lograr en el futuro. También se pueden lanzar al mar y ver cómo el agua los arrastra, simbolizando la transformación y liberación. Otras personas hacen coronas de flores que luego lanzan al mar. Si la corona flota y no se hunde, se interpreta como una señal de buena suerte y amor.

Atascos y suciedad

Si a primera hora de la tarde-noche, lo más destacado eran los atascos en la autopista y carreteras con destino a las playas, así como vehículos mal estacionados sobre aceras y pasos de peatones, con el paso de la noche los cubos de basura se quedaban escasos ante tal cantidad de desechos. Lo peor es que, con la oscuridad de la noche y la poca educación cívica de algunos, botellas, papeles y bolsas de basura iban quedado tirados sobre la arena.