Benny, pasión viva por la música

Desde niño Benjamín Aracil (Capdepera 2004) tuvo claro que quería dedicarse profesionalmente al mundo de la canción. «Mi padre siempre me ha apoyado. Estaba cantando todo el rato y de niño ya pedía juguetes musicales». Benjamín, conocido como Benny, cuenta con numerosas visualizaciones en su primer videoclip grabado en la Isla. Joven bicultural, criado en Mallorca y Alemania, habla perfectamente el catalán, español, alemán, inglés y, esta aprendiendo el francés. «Desde siempre he cantado en temas en varios idiomas, por lo que me encuentro cómodo con cualquier canción», comenta. A diferencia de los ritmos y estilos que la mayoría escuchan y cantan hoy en día, Benny apuesta por el pop y las baladas. «Es el género que realmente me apasiona».

Nunca hay que rendirse

Joven perfeccionista y que cuida hasta el más pequeño detalle, destila pasión por la música y en su primer single, Never Giving Up lanza un mensaje a todas aquellas personas que como él, luchan por conseguir sus sueños. Nunca hay que rendirse. No te pares, sigue adelante, pese a los obstáculos, son algunas frases que se escuchan en la letra de la canción. «La letra es mía. Me gusta componer. De hecho intento que el 60% de la letra sea en español y el resto en inglés ya que mi sueño es poder participar alguna vez en Benidorm fest y representar a España en Eurovisión». Benny confiesa que «este año tendría que haber ido al Festival, la cantante mallorquina. «Me encantó su canción y la puesta en escena». Objetivo: TMF Music Fest

El single Never Giving Up. esta coproducido con Jaime Gordiola, cantante y director de la academia JYS Música. Uno de sus objetivos y metas más inmediata en el mercado musical es participar en el TMF Music Fest. «Me acabo de presentar. Es un certamen musical, que se celebra en San Marino, el cual ofrece al ganador un importante premio económico, que me serviría para invertir en mi carrera musical». A pesar de su corta carrera, Benny ya ha cantado frente a gente importante, como la cantante, presentadora, modelo y empresaria Victoria Swarovski. «realizo actuaciones en hoteles y fiestas, así como en celebraciones privadas». Recientemente, Benny ha sido confirmado para inaugurar, con su canción, el Campeonato de Europa de Globos aerostáticos, que se celebrará en Mallorca en octubre del año 2027. Por último recuerda, que «la música me hace feliz».