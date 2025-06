Tablas, risas y sal en la piel

En la costa Sur de Mallorca, donde la brisa marina acaricia terrazas y el Mediterráneo parece más una piscina turquesa que un mar bravío, un pequeño enclave se está ganando su lugar en el mapa surfero estatal. Contra todo pronóstico, entre mojitos, turistas y sombrillas, Can Pastilla se ha convertido en un destino donde cada vez más jóvenes –y no tan jóvenes– llegan para aprender a cabalgar olas.

Conviene recordarlo en el Día Internacional del Surf, una efeméride que desde el año 2004 se celebra cada 21 de junio, por cortesía de la Surfrider Foundation, un ente que no solo honra esta emocionante actividad recreativa, sino que también lleva consigo un mensaje profundo sobre la importancia de cuidar nuestros mares y océanos.

Para hablar de esta actividad siempre vibrante nos reunimos con Cristina Rozalén, una mallorquina que, como a la reconocida cantante del mismo apellido, le basta media palabra para contagiar su optimismo y vitalidad. Nuestra protagonista lleva veinte años subida a una tabla y es profesora de la escuela de surf Bonaona, en Can Pastilla, desde hace catorce.

Cristina Rozalén, profesora de la escuela de surf Bonaona, en Can Pastilla.

Cuando se piensa en surf, lo primero que viene a la mente no es Mallorca, sino Australia, Sudáfrica o Hawai; Fuerteventura o algún rincón salvaje de la costa cántabra, si se trata del litoral español. Al imaginario colectivo aún le cuesta observar el Mediterráneo como territorio de surfer… Y es que mucha gente piensa que por estos lares no hay olas. De acuerdo, quizá no sean gigantes, pero «son perfectas para aprender», explica la veterana instructora.

Varios alumnos aguardan una ola sobre sus tablas. Abajo, tres surfistas contemplan el mar en Can Pastilla.

Recuerden que esto no va de hacer acrobacias ni de protagonizar vídeos virales, se trata de «aprender a entender el mar y disfrutarlo».

Cristina sabe leer el mar, el momento y el espíritu de quienes buscan algo más que playa y sol. Es una afortunada y lo sabe, porque tiene su ‘oficina’ frente a la playa de Can Pastilla, punto de encuentro, zona 0, de surfistas, windsurfistas, paddle surfers y soñadores de todas partes del mundo.

Desde fuera, el local no parece gran cosa. Tiene hechuras de cabaña, decorada con tablas de surf y alguna camiseta ondeando al viento marino. Pero bastan cinco minutos para entender que Bonaona es más que una simple escuela. Aquí se respira comunidad. Hay risas y gente joven embutida en neoprenos a medio poner. En ese ambiente relajado hay un equipo bien organizado unido por su pasión por el surf.

Sus cursos están pensados «para todos los niveles y edades, tenemos desde niños hasta señores de 60 años, aquí lo único que importa son las ganas de hacer surf», aclara Cristina. Desde grupos de iniciación que apenas distinguen la punta de la tabla, hasta surfistas intermedios que buscan mejorar su técnica se apuntan a la escuela. Al final, el surf tiene esa magia: te conecta con algo primitivo, te hace reír, te obliga a caer y a volver a intentarlo.

Olas

Para quien afirma que en el Mediterráneo no hay olas surfeables, la realidad es algo más compleja: no hay marejadas constantes como en el Atlántico, pero sí hay mar de fondo o swells que llegan con regularidad, especialmente en otoño e invierno, «la mejor época para surfear en Mallorca», y condiciones ideales para la iniciación. Gracias a su orientación y a su fondo de arena, la playa de Can Pastilla ofrece «un entorno seguro, sin corrientes fuertes», y tampoco encontramos rocas traicioneras.

Surfistas en la playa de Can Pastilla.

No hay que ser experto, ni siquiera deportista, solo hay que tener ganas, traer protector solar y dejarse llevar. Porque aquí, entre salitre, olas tímidas y profes con alma aventurera como Cristina, descubrimos que el surf no solo se trata de moverse sobre el agua. Es, sobre todo, un estado de felicidad.