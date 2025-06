‘Playing Dickens’ a escena| Jaume, muchas gracias por todo | La parada, un basurero

Este sábado, día del inicio del verano, la compañía de teatro Petit Company Productions, dirigida por Kathleen Bendelack, representará en el teatro de Palmanova, contando con el apoyo de la Concejalía de Cultura de Calvià, la obra Playing Dickens, en inglés, escrita, dirigida y también interpretada por Bendelack.

El jueves por la tarde, los actores de la misma -Kathleen Bendelack, Caterina Ross, Paul Cemmick, Muykayla Cummine y Gia Xandru, además de Yulia, la violinista- se citaron en el teatro, verificando las luces y el sonido y probándose el vestuario, a fin de que todo estuviera correcto para que hoy no haya ningún imprevisto que pueda originar un error o fallo.

Apoyo municipal

Asistió a esta toma de contacto con el escenario por parte de los actores, el delegado de Cultura de Calvià, Manuel Mas, que apoyó desde el principio el proyecto de Kathleen Bendelack y que no es otro que ofrecer teatro en inglés, un proyecto no solo dirigido a los residentes británicos que hay en dicho término, que son muchos, sino también a mallorquines y demás residentes de la Isla que sepan o estén aprendiendo esta lengua. Todo por ocho euros, que es lo que vale la entrada.

Por eso, a los de Petit Company Productions, que han estado ensayando a tope a fin de que este proyecto tenga una buena respuesta por parte del público, ¡mucha mierda para esta tarde!

Ni una palabra

Anteanoche, haciendo un recorrido por la actualidad en las redes sociales, concretamente por el Facebook, me llamó la atención leer en la página Coses nostres (Son Sardina i voltants) lo que escribía Maite Ferrer Ramón, una «vecina de este hermoso y especial pueblo desde hace 20 años». Así se presentaba. Pues Maite hacía referencia al recién desaparecido Jaume Llabrés. Escribía, entre otras cosas, que Jaume, al que calificaba de ilustre hombre, «difundió el nombre de nuestro pueblo por todas partes». Es recordando, además, porque fue uno de los fundadores de Canal 4 TV, con programas tan conocidos y tan populares como Nit de Bauxa». Añadía que «siempre que pudo, ha contribuido a los festivales de Son Sardina con vídeos e imágenes de otros tiempos para que todos nosotros pudiéramos disfrutarlos... Y siempre lo hizo de una manera desinteresada», extrañándose de que no se le haya hecho «un pequeño homenaje».

Toni Bauzá y Jaume Llabrés.

Más adelante, Maite confesando que «no sé cuáles fueron sus ideas políticas o ideologías», apostilla que «solo quería expresar mi opinión. Es como si un día nos dejara gente muy conocida y querida de nuestro barrio, que han aportado trabajo y publicidad y no se les dé mención ni homenaje. Yo también lo extrañaría y me pondría un poco triste. Solo quería dar mi más humilde opinión. ¡Gracias a todos!».

Es la opinión de la vecina de Son Sardina, Maite, ante el silencio de quienes los representan. Silencio respecto a la muerte de Jaume. Ni una palabra, como si no hubiera existido. ¡Què pena!

Me ha dolido mucho

Así que llamo a su amigo del alma, Toni Bauzà, además de colega y le pregunto. «Pues sí, así es. ¿Y qué quieres que te diga? Porque en esa página, a continuación del comentario de Maite, ya he expresado mi opinión a ese silencio», por lo que, a lo escrito por Jaime en Coses nostres (Son Sardina i voltants), hay poco que añadir. Porque, ved lo que escribe: «Jaume era una persona que llevó el nombre de Son Sardina por toda Mallorca, algo que, por muchos años que algunos intenten representarnos, jamás le llegarán ni a la suela de los zapatos. Él tenía sus ideas, muy respetables como todas, y quizá no encajaban con las de los que ahora nos representan, pero era sardiner, amaba su pueblo y era apolítico. Y aunque alguien lo tachara de fascista, ¡no lo era! Pero, bueno... Dicho esto, Jaume Llabrés, como bien dice esta vecina de Son Sardina, creo que merecía unas palabras por parte de quienes nos representan ante el Ajuntament y el Govern. A mí, personalmente, me ha dolido mucho. Era mi amigo y una buena persona. Pero, si no estás conmigo, estás contra mí. Lamentable».

Toni Bauzá concluye su comentario con un «En fin, gracias, Maite, por hacer un comentario que nadie más ha hecho, que refleja la realidad de lo que está pasando en nuestro pueblo. ¡Gracias!». Pues nada más que añadir.

El uno por el otro...

Un lector habitual de esta página nos envía unas fotos, con el siguiente comentario. Frente al restaurante Can Canet, junto a la rotonda de Esporles, hace un año colocaron dos paradas de bus, sin ocurrírseles poner unas papeleras. He llamado al Ajuntament d’Esporles y han pasado la pelota al Govern.

Les he llamado y se la han pasado al TIB. Es decir, el uno por el otro... Pero mientras tanto, he ahí la realidad, todo gracias a la descoordinación, la apatía y el desinterés de parte de quienes nos gobiernan. Pues sí, así es y si no, a las fotos os remitimos.