Así es la lujosa finca en la que se aloja Michelle Obama siempre que viene a Mallorca: una mansión en el corazón de la Isla con vistas a la Serra de Tramuntana

Michelle Obama ha convertido una finca mallorquina en su refugio habitual cada vez que visita la isla. Se trata de una lujosa propiedad situada en el corazón de Mallorca, una antigua possessió con vistas privilegiadas a la Serra de Tramuntana, que ha sido reformada con exquisito gusto por el diseñador Michael Smith, esposo del exembajador de Estados Unidos en España, James Costos, grandes amigos personales de la ex primera dama. La finca, conocida como es Xarbet, se ubica en el término municipal de Llubí y combina el encanto de la arquitectura tradicional mallorquina con un interiorismo contemporáneo y refinado. Rodeada de olivos centenarios, cipreses y jardines de inspiración italiana, la propiedad conserva la esencia de una residencia histórica mientras ofrece todas las comodidades del lujo moderno.

La casa principal dispone de ocho dormitorios dobles y nueve cuartos de baño, todos cuidadosamente diseñados para proporcionar el máximo confort y privacidad a sus huéspedes. Cuenta con una gran piscina rodeada de palmeras, zonas de chill out al aire libre y cenadores donde disfrutar de cenas veraniegas bajo las estrellas. El interior, firmado por Smith, refleja una fusión armoniosa entre tradición y modernidad: muros de piedra vista, vigas de madera, obras de arte contemporáneo y mobiliario hecho a medida que respetan el estilo mediterráneo con un toque cosmopolita. Los servicios que ofrece la finca son igualmente exclusivos: desde personal de limpieza y cocina, hasta conserjería 24 horas y acceso a un amarre privado en un puerto cercano. La privacidad es absoluta y la seguridad está garantizada cada verano por un dispositivo especial que incluye agentes del Servicio Secreto estadounidense y de la Guardia Civil, que resguardan discretamente el entorno sin interferir con la tranquilidad de la zona.

La espectacular puesta de sol que se puede ver desde la piscina de la finca. Foto: Finca Xarbet.

Michelle Obama ha pasado aquí varios veranos junto a sus hijas Malia y Sasha, en compañía de sus anfitriones y otros amigos cercanos. Durante su estancia, se la ha visto paseando por senderos cercanos, haciendo yoga en los jardines o simplemente disfrutando de la calma del campo mallorquín, lejos de los focos y las obligaciones públicas. Esta finca no solo destaca por su lujo, sino por el equilibrio que logra entre diseño, entorno natural y privacidad, convirtiéndose en un auténtico paraíso interior. Ya forma parte de su rutina estival, y cada nueva visita no hace más que reafirmar el vínculo emocional que la ex primera dama mantiene con la isla.

Además de su valor residencial, la finca Es Xarbet tiene un fuerte componente simbólico y cultural. Ha sido concebida como un espacio que respeta la tradición mallorquina, incorporando materiales autóctonos y soluciones sostenibles que reducen el impacto ambiental. El propio Michael Smith ha declarado en entrevistas que su intención fue «crear un lugar donde se respire autenticidad, belleza y serenidad», algo que sin duda ha conseguido. La finca también acoge a veces encuentros privados con artistas, escritores o figuras públicas del entorno cercano a la pareja, lo que la convierte en un pequeño epicentro de vida social selecta, alejado del circuito turístico tradicional.

La finca está ubicada en un enclave privilegiado con vistas a la Serra de Tramuntana.

Los vecinos de Llubí, discretos y acostumbrados a convivir con residentes internacionales, han sabido mantener la intimidad de esta presencia ilustre. Apenas se producen filtraciones ni fotografías de sus estancias, algo que la propia Michelle Obama valora enormemente y que, según fuentes cercanas, ha influido en su fidelidad a esta localización veraniega. En la última visita, que tuvo lugar esta misma semana, fue vista disfrutando de una cena íntima en el jardín principal, bajo una pérgola iluminada con farolillos, rodeada de los suyos y del silencio que sólo puede encontrarse en el corazón de la Isla.