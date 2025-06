Secuestrado por las FARC | Losa- Marta, suma y sigue| Misa

Hace unos años entrevisté a Alex Manuel Arrovayer, no como cocinero, que lo es, y muy bueno, sino como ex cautivo de las FARC, al que, junto a otros compañeros de milicia, los tuvo presos, en la selva colombiana, durante cuatro años.

Alex, según nos contó, intentó huir a aprovechando un descuido de sus vigilantes, pero otros, que vigilaban apostados en la maleza, y que él no veía, le apresaron en plena huida, lo cual le supuso empeorar su situación, pues le amarraron a un palo, le tiraron a un hoy y ahí le dejaron durante seis meses.

Recuerdo que por entonces, Alex también nos contó que en las FARC había diversos grupos especializados en secuestros, unos con el fin de extorsionar, otros para capturar políticos, militares y civiles con fines económicos... Y también nos dijo que cada grupo estaba muy bien preparado para su cometido, preparación que llevaban a cabo en la selva.

La libertad

Cuatro años después, junto a los otros compañeros, consiguió la libertad. El gobierno, que había retenido sus pagas, se las hizo efectivas a nada que regresaron de la selva. Por cuatro años, las mensualidades ascendieron a unos 10.000 euros, una cantidad de dinero nada despreciable, y más en Colombia, pero que no pagaba el sufrimiento que él y sus compañeros padecieron durante ese tiempo.

Años después, Alex se vino a Mallorca, donde vive con su familia. Él, trabajando como cocinero.

Infancia y adolescencia

Hace unos días me comuniqué con él para que me recordara la fecha en que publiqué su entrevista, cosa que hizo, a la vez que me comentó que estaba escribiendo un libro sobre su vida, del que me pasó los dos primeros capítulos, que leí de un tirón, pues su lectura me dejó pegado a la silla. Una libro, por lo que vi, que arranca desde que nace en un Cali convulso, como todo el país, pues la seguridad brilla por su ausencia, donde gobierno, para militares, narcos, FARC, etc. van a lo suyo, quedando el ciudadano relegado prácticamente a la nada. Y que sigue sobre su infancia y adolescencia, nada fácil, pues su madre, a quién el padre ha abandonado, sacando fuerzas de donde no las hay, trata que su familia salga adelante como pueda…

Lenguaje muy directo

Alex, que para escribir el libro cuenta con la ayuda de una profesora francesa, describe situaciones y personas a las que se enfrentó, y vivió con ellas, con un lenguaje muy directo que te atrapa a poco que comienzas a leerlo. Yo me he quedado en cuando logra entrar en el ejército, que dentro de lo que cabe, es para él un modo de vida. Seguramente, en el tercer capítulo, contará como sus compañeros y él fueron emboscados por las FARC, apresándolos y llevándoselos con ellos a su campamento, que es la selva en sí, sin casas donde cobijarse, como mucho en tiendas, siempre vigilados, a veces maltratados…

Por lo que veo, será un buen libro, trepidante, con muchas y diversas situaciones, pero de fácil lectura, en torno a la vida de unos prisioneros de un ejército al margen de la Ley, que vivía entre la maleza, pero que entraba en acción a nada que sus mandos lo ordenaran, siempre con la intención de poner en jaque al gobierno.

Pues muchos ánimos, Alex. Vas por el buen camino.

Otra demanda

La pasada semana se puso en contacto con nosotros Juan Carlos Losa García, decorador, a quien trajimos a estas páginas hará aproximadamente un mes, debido a que, según contó, la influencer y colaboradora de Tele 5, Marta López, le debía una minuta por el trabajo que llevó a cabo en torno a los preparativos de su boda, minuta que se negó a abonarle, por lo cual interpuso una demanda vía judicial.

No prosperó

La pasada semana, como decimos, se volvió a poner en contacto con nosotros para decirnos que «el juez había echado para atrás la denuncia al no considerar como delito el que no hubiese pagado mis honorarios, por lo cual ahora hemos puesto otra denuncia, esta por lo penal, por las calumnias, injurias, mentiras, etc., que se dijeron, lo cual ha repercutido negativamente en mi trabajo, puesto que en diciembre de este año tenía una boda, y mi clienta llamó a mi weeding, diciéndole que no le había hecho mucha gracia que yo saliera en la tele por este motivo, por lo cual, puso en su conocimiento que se sentía incomoda que yo fuera su decorador por este asunto con Marta López, y....

Juan Carlos Losa pone otra demanda

Pues que al final ha prescindido de mis servicios para su boda, lo que para mi ha supuesto un grave perjuicio, tanto en lo profesional como en lo económico. Por tanto, ante esta situación, mi abogado ha interpuesto una demanda, respaldada por informes de peritos que han valorado lo que este asunto puede repercutir en mi trabajo, que de momento, como he dicho, se ha traducido en la perdida de clientes».

Le preguntamos a Juan Carlos que si el programa de Tele 5, Tardear, al que fue invitado, tiene conocimiento de la evolución de este asunto, y más concretamente de la demanda interpuesta, contestándonos que sí. «Yo he hablado con la redactora, a la que, además, envié toda la documentación, con la demanda incluida, pero se ve, o al menos esa es mi impresión, que al programa no le interesa seguir con este tema, lo cual respeto».

Pues así están las cosas.

En memoria de Santandreu

Recibo invitación de Cecili Buele para asistir al funeral que se celebrará por Jaume Santandreu el próximo 19 de los corrientes, en el Monastiri de La Real, a las 20 horas.

Según me cuenta, lo organiza Amics del Seminari de Mallorca, grupo al que pertenece, cuyos componentes fueron, todos, amigos y compañeros de Jaume, además de participar con actuaciones musicales en el Taller de Marginaria y en el Derrer vermut dels primer disabtes, organizados por aquel.

Pues ahí estaremos. Y espero que seamos muchos, ya que Jaume se lo merece.

Jaume Santandreu, a quién no olvidamos.

PD/ Buele sabe que cualquier día de estos quedaremos para que nos hable sobre las actividades de Amics del Seminari de Mallorca, que son muchas, y de si se ha decidido escribir un libro sobre el último viaje a Perú, que se prolongó más tiempo del que pensaba, señal de que hubo encuentros y reencuentros con personas queridas, pues él fue misionero, como otros muchos misioneros, entre ellos Jaume Santandreu, en el denominado territorio mallorquín, que abarca desde Lima hacia el norte, lugar que también muy bien conoce el Papa León XIV, aunque él llegó después que ellos, los mallorquines.