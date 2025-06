Arte, toros y poesía | Caluu C y Fabri Zio | Dos abuelos, Juan y Paquita, felices

La pasada semana estuve en el estudio que Carlos Penas tiene en la calle Zavellá, de Palma. Carlos reinauguraba la exposición que presentó, semanas atrás, en un local de la calle Velázquez.

Un vez allí nos dimos cuenta de que Carlos, además de ingenioso artista, es capaz de aprovechar cualquier espacio, por pequeño que sea -como es su estudio, que no es muy grande pese a los dos pisos que tiene- para convertirlo en sala de exposiciones con la particularidad, además, de que en la sala donde trabaja hay un piano de cola y una batería de grupo musical.

Con Carlos, que recibió a los invitados con casco de minero, con luz incluida, dimos una vuelta por los lugares en que había colgado sus obras, de las que nos llamó la atención una bañera sin agua, además colocada verticalmente, apoyada en la pared, con una señora, o señorita, pintada en ella, como si se estuviera dando un baño, en el que parecía que se sentía feliz a tenor de cómo entornaba los ojos. Tras dejar que la contempláramos cuanto nos vino en gana, nos mostró el secreto: el tapón de la bañera. Tapón puesto, pero que se puede quitar. Tapón puesto -o quitado- que forma parte de la dama en cuestión. Porque en la bañera-cuadro-obra de arte, todo está dónde le corresponde estar. Y encima, con el color adecuado.

Por eso, os recomiendo ver las obras. Disfrutaréis haciéndolo.

Mi vida taurina

El día 8 de julio, martes, a las ocho de la tarde, Miguel Ángel Herranz presentará en el Círculo de Bellas Artes, de Palma, Monólogos: mi vida taurina. Él es el presidente de la peña taurina Kiko Garau y, al igual que su abuelo y su padre, quiso ser torero. Al no poder, tuvo que conformase con ser aficionado a la tauromaquia. Este ciclo está compuesto por diez monólogos. Uno: ‘Prólogo. Las cinco en punto de la tarde o el miedo escénico’ (sobre el comienzo del toreo y de la vida). Dos: ‘Gervasio Faroles, mi abuelo’ (sueños frustrados y el debut fallido). Tres: ‘Mi padre, la guerra y el ruedo’ (de la herencia emocional, pobreza y afición compartida). Cuatro: ‘Las Ventas desde la puerta’ (primeros contactos con las plazas, sueños de niño). Cinco: ‘Curro Girán en el hotel Victoria’ (sobre el asombro, la solemnidad del ritual taurino). Seis: ‘La finca de Pablo Romero’ (de la esperanza, apoyo, el sueño posible). Siete: ‘Mi madre y Peñafiel’ (la fiesta popular, la valentía femenina y raíces). Ocho: ‘El encierro. El miedo’ (sobre el valor, el error, la parálisis y el espejo del abuelo). Nueve: ‘Madrid, Mallorca y la Peña Taurina’ (sobre la madurez, comunidad, legado y gratitud). Diez: ‘Epílogo. Las siete de la tarde’ (un cierre simbólico sobre el toreo como metáfora de la vida). La dirección corre a cargo de Joaquín Zapata.

Libro de poemas

El día 27 de los corrientes en el hotel Artmadans, a las siete de la tarde, Jaime Medina Botella presentará su tercer poemario, Palabras escritas por el viento, contando con las actuaciones de Bruno Sotos, Sara Díez Vallejo y Vicenç Borras, además de la intervención del pintor Joan Gibert Saletas, que hará una ilustración en directo, que será sorteada entre los asistentes, músicos y personal del hotel. Jaime Medina ha escrito además El sentir de las palabras (2019) y El laberinto de las palabras azules (2023).

Jaime Medina, quien presenta libro: ‘Palabras escritas por el viento’.

Al margen, Jaime es una persona solidaria puesto que, desde hace año y medio, cada miércoles por la tarde, colabora con la AECC en el hospital de Son Llatzer, en hospitalización oncológica, y desde 2020, cada jueves por la mañana, con ASPAYM, concretamente con personas discapacitadas.

Más sobre el radio bar

Más sobre el radio bar, en esta ocasión, más sobre la actividad de El Chopo, cuya emisora está instalada en El Alpendre (Blanquerna). El otro día le sorprendí entrevistando a la cantante española Caluu C y al también cantante español Fabri Zio sobre el disco que presentan ambos, Losing my mind, un tema que combina lo pop con lo retro y que introduce el spanglish, lo que le da frescura y cierta originalidad. A la vez, pone de manifiesto la creatividad de los dos talentos emergentes en el mundillo musical.

Caluu C y Fabri Zio fueron entrevistados por El Chopo en El Alpendre.

Fusionan estilos y lenguaje en un tema llamado a triunfar por lo potente que es y en el que en todo momento queda patente la personalidad de ambos. ¿Qué Losing my mind puede convertirse en la canción del verano…? Eso no se sabrá más adelante, pero seguro que durante el verano -que llega oficialmente el sábado- será una de las canciones que sonará mucho. Y si no, ja en parlarem.

Alicia, entre sus abuelos Juan Cabrera y Paquita, muy felices los tres.

Felicitación

Desde aquí vaya nuestra felicitación a Juan Cabrera (empresario, Varadero y Molí des Comte, entre otros) y a su esposa, Paquita, por ese día de emociones y de satisfacciones que vivieron asistiendo a la graduación en Medicina de su nieta, Alicia, hija de Óscar y Carmen. Y es que el tiempo pasa que es una barbaridad. No hace mucho era un cría. Hoy, con 23 años ya es médico. Solo le falta el MIR, un añito más. ¡Enhorabuena, abuelos!