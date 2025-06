José Antonio Montalbán, el mallorquín ganador de 'Cifras y letras': «Me presenté para poner a prueba mi miedo escénico»

El pasado lunes 16 de junio, José Antonio Montalbán, un mallorquín de 49 años originario de Sóller, hizo historia en el programa de La 2 Cifras y Letras al ganar el mayor premio jamás otorgado por el concurso, en el mismo día de su estreno en televisión. Montalbán ganó un bote de 252.500 euros acumulados. Y acudió al programa para vencer su miedo escénico a la cámara.

¿Cómo surge la idea de ir a 'Cifras y Letras'?

La verdad es que no tuve que pensármelo mucho porque siempre fue mi concurso favorito y en el que me veía capacitado para no hacer el ridículo.

¿Cómo se ha preparado para ir al concurso?

Simplemente viendo el programa a diario y con la aplicación.

¿Había ganado antes algún premio?

Aparte de regalos en rifas no.

Sabemos que se dedica al sector turístico, pero ¿cuál es su puesto de trabajo?

Trabajo como Agente de Reservas.

Ahora que ha ganado el bote, ¿se plantea cambiar de trabajo?

En absoluto. Me encanta mi trabajo.

¿Cuál es su opinión respecto a la masificación turística en Sóller, en particular, y en toda Mallorca, en general?

Desgraciadamente el modelo turístico que tenemos perjudica seriamente el bienestar de los locales, que a diario sufren las dificultades de aparcar en muchas zonas, de tener que esquivar gente continuamente y de pagar precios de turista. Algún día tendremos que limitar el acceso de vehículos.

¿Es originario del pueblo? ¿Hace cuánto reside en Soller?

Aunque mi padre es granadino, mi madre es sollerense y yo nací y me crié aquí. Por trabajo estuve fuera desde los 19 a los 35.

¿Cómo han reaccionado sus vecinos de Sóller? ¿Ha preparado o le han preparado alguna bienvenida especial o celebración?

La gente ha sido muy amable y cercana. La celebración la hemos hecho con mi familia más íntima. Por mi personalidad prefiero reservarlo a mi entorno. Me sentiría demasiado abrumado si fuera a lo grande.

¿Esperaba ganar el bote en el primer programa?

Para nada. Solo me presenté para poner a prueba mi miedo escénico y esperaba no hacer el ridículo.

¿Qué piensa hacer con el bote de 252.500 euros además de viajar? ¿Tiene algún proyecto en mente de cara al futuro?

Invertirlo por si quiero jubilarme antes.

¿Ha pensado en participar en más concursos de la televisión como Pasapalabra, Saber y Ganar…? ¿Le gustaría?

De momento no, pero quién sabe más adelante.