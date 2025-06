Miquel Vives cumple 90 años | Radio La Soledad |‘Playing Dickens’ se estrena el sábado

Miquel Vives cumplió el domingo 90 años, aunque viendo la pinta y las ganas de vivir que tiene, parece que tiene solo 70. Y lo celebró con toda su familia, parte de la cual se desplazó desde Barcelona ex profeso, «quedando con todos en vernos de nuevo cuando cumpla los 95. Aunque, en realidad, lo que más me ha gustado es tenerlos a mi lado».

Miquel, que como buen comunicador que ha sido, ha llevado una vida muy activa. Esto no ha sido óbice para que siguiera disfrutando de ésta una vez jubilado. Se levanta a media mañana, arregla su cuarto y sale. Se toma un café en un bar, se da una vuelta por ahí y almuerza, generalmente, donde le pilla. A media tarde, regresa a casa, se sienta y escucha música, ya que tiene una discoteca interminable. A veces escribe sobre algo, cena y sube a su habitación. Se acuesta, no a dormir, sino a leer hasta las tres o las cuatro de la madrugada. Es entonces cuando apaga la luz y se duerme.

–¿Qué está leyendo ahora?

–Don Sebastián, el lladre cavaller, de Pere J. Carrió Villalonga, libro dedicado y firmado por él, libro muy interesante, al menos para mí, pues cuenta la vida de esta persona, de apariencia amable, pero que era un ladrón, del que yo tuve noticias siendo un crío, sobre todo cuando le detuvieron. Era, como digo, un ladrón muy bien educado y muy elegante a la hora de robar. Y con anterioridad, he leído otro, también muy bueno: Homenaje a Cataluña, de George Orwell. Ya te digo, leo mucho por las noches. Y me queda mucho por leer. Por lo pronto voy a intentar llegar a los 95, que es cuando he quedado con mi familia.

La imagen ‘fake’.

–¿Qué hace además de lo que me ha contado?

–Bueno, bajo una vez a la semana a Palma para comer con amigos y músicos. Y bajo y subo conduciendo yo. Que nada de bus o tren. Y seguiré conduciendo mientras pueda.

Por último, Miquel nos pasa unas fotografías. «Uno de mis nietos me regaló la camiseta del Barça con el nombre de Padrí y el número 90. Luego, el mismo nieto, con inteligencia artificial, hizo un fake con Laporta a mi lado. En la otra fotografía aparece toda la tribu de Barcelona, hijo, hija, nietos y bisnietos. En ella también están Miquel y su esposa, que viven en Mallorca. Faltan mi hija mayor, su marido y mis dos nietos, Savina y Víctor, que están en Canadá, ya que mi yerno está temporalmente al frente de los recursos humanos de Ferrovial, que está construyendo un metro en Ontario».

Dos días a la semana

Manolo, introductor en Mallorca de las radio bar (sigue en el bar Cristal), ha ampliado su ámbito de acción. Desde la pasada semana se ha hecho cargo de Radio La Soledad, desde donde emitirá martes y jueves, a partir de las 18.00 horas, girando sus programas en torno a La Soledat y a su gente, a lo que fue el barrio décadas atrás, sin olvidar los proyectos culturales que tiene en él el alemán Johann Norman.

Desde la pasada semana, Manolo –en la foto, con Johann Norman– está al frente de Radio La Soledad, con dos programas –martes y jueves–, de momento.

En el primer programa se habló, entre otras cosas, de Can Ribes, que fue fábrica de mantas hasta mediados de los años 70, y de lo que podría ser a nada que Cort decidiera terminar la reforma y convertirlo en un centro cultural, con el cual ganaría mucho la barriada. Por cierto, hoy, martes, Manolo seguirá hablando de Can Ribes, en esta ocasión con Paula Oliver y Ana María Oliver, que, según me cuenta, están vinculadas con la familia Rigo.

Todo a punto

Me encontré con Caterina Ross, con quien no hablé de música, sino de teatro. Participa en Playing Dickens, obra escrita, dirigida e interpretada por Kathleen Bendelack, en la que tiene el papel de Miss Simpleton, una mulata. Aparece sobre el escenario tan bien caracterizada que no se la reconoce. Como digo, vi a Caterina muy ilusionada, primero, por regresar al teatro, como actriz –estuvo ausente de él desde hacía algunos años–, y por trabajar con Kathleen, con quien había coincidido, como actrices las dos, en la obra Alicia a través del espejo, de Lewis Carrol. Ella era la reina blanca y Kathleen era la reina roja. «Y porque ella sabe muy bien cómo dirigir a los actores, cosa que digo por experiencia», relató.

Kathleen Bendelack, reina roja, y Caterina Ross, reina amarilla, trabajaron juntas hace años en ‘Alicia a través del espejo’. El próximo sábado volverán a coincidir en ‘Playing Dickens’, la primera como actriz y directora y la segunda como actriz.

Playing Dickens, en inglés, llega a la Sala Palmanova el día que empieza el verano, pues será estrenada el próximo sábado, 21, gracias a la iniciativa de su departamento de Cultura. Este negociado ha recogido el reto que le planteó Kathleen: teatro en inglés para residentes ingleses de dicho término y también, si les place, a residentes de la Isla y, por supuesto, a mallorquines que hablen inglés o que estén aprendiendo este idioma. La hora de comienzo será a las siete de la tarde, 19.00 horas, y el precio de la butaca, 8 euros.

En cuanto al reparto es el siguiente: Kathleen Bendelack (autora, directora y escritora) interpreta a Dickens y a Pip. Catherine Ross es Miss Simpleton. Paul Cemmick es Magwitch y Mr. Pumblechock. Maykayla Cummine es Miss Havisham y Gia Xandru es Betsy y Estella. La música será en vivo a cargo de la violinista Yulia.