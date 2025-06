El museo modernista de Mallorca que ha enamorado a Rigoberta Bandini: arte contemporáneo y juegos

Rigoberta Bandini ha aprovechado su actuación en el Mallorca Live Festival para descubrir la isla. La artista catalana, que levantó al público del festival la noche del viernes, al día siguiente se trasladó hasta Sóller para visitar el museo modernista Ca’n Prunera. La propia cantante ha compartido en su perfil de Instagram imágenes del recorrido que hizo acompañadas del texto: «Nos hemos enamorado». En la red social, la artista ha publicado más de 15 fotos donde muestra la gran variedad de actividades que ha realizado en el centro.

Entre las más destacadas, se encuentra la observación de las obras modernistas que decoran las paredes de Ca’n Prunera, realizar puzles y juegos artísticos junto a su hijo, o simplemente disfrutando tranquilamente del espacio ya sea con un cojín extragrande o con un café acompañado de un trozo de tarta. Can Prunera, junto con otros ejemplos como el Gran Hotel, Can Forteza Rey y Can Casasayes, los tres de Palma, forman parte del amplio conjunto de edificios modernistas que se construyeron en Mallorca, a comienzos del siglo XX, bajo la directriz de los modelos catalanes o del arte nouveau francés.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @rigobertabandini

El pasado mes de marzo Ca'n Prunera inició una nueva etapa, ya no solamente como museo de arte, sino como un espacio volcado hacia el fomento de la cultura, la creatividad y el pensamiento. Después de permanecer un tiempo cerrado mientras se diseñaba el nuevo proyecto, que codirigen los sollerics José Vicens y Miquel Rullan, el espacio se llenó otra vez de público. Las salas y el jardín del casal de la calle Lluna son unos espacios que transportan al visitante al tiempo de mayor esplendor de la arquitectura local. Can Prunera sigue brindando al visitante la oportunidad de poder contemplar la exposición artística de la Col·lecció d’Art Serra con obras de los maestros de los siglos XIX y XX, entre ellos Joan Miró, Pablo Picasso o Miquel Barceló, y otras que se incorporarán de Juli Ramis.

Además, ofrece un nuevo servicio de cafetería o la posibilidad de adquirir en la tienda productos exclusivos, todos ellos con el sello de la casa. En la planta superior se han estrenado talleres alrededor de la instalación de Irene Fernández, especialmente diseñados para la experimentación con la creatividad y la sensibilidad artística de los niños. Ca'n Prunera está situado en el centro Sóller y se recomienda llegar con el Tren de Sóller, inaugurado en 1912, que ofrece una experiencia única para llegar desde el centro de Palma disfrutando los paisajes de la Serra de Tramuntana; o en autobús, una gran alternativa para llegar en 40 minutos desde el centro de Palma, con salidas cada 30 minutos desde las 7 de la mañana.

También se puede acceder con vehículo propio, pero hay que tener en cuenta que a la hora de aparcar la zona más próxima son las áreas señalizadas en azul, donde se debe abonar el pago en las máquinas disponibles. Respecto a las zonas señalizadas en verde son exclusivamente para residentes. Ca'n Prunera está abierto los lunes de 10 a 18.30 horas; los martes, miércoles y jueves de 10 a 20 horas; los viernes y sábados de 10 a 22 horas, y los domingos de 10 a 14.30 horas. El precio de la entrada general es de 11 euros.