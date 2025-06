Nueva escena del turismo de excesos en Mallorca: intentan arrancar un bolardo en Magaluf

La temporada turística ha comenzado y con ella han regresado a la Isla escenas de incivismo que ya llenan las redes sociales. El último vídeo que muestra las consecuencias del turismo de excesos es un clip compartido por el perfil de Instagram @mallorcaviral en el que se puede ver a dos turistas intentando arrancar un bolardo en Magaluf. En las imágenes aparecen los protagonistas, en un notable estado de embriaguez, mientras intentan arrancar este elemento del suelo con sus brazos y, al no conseguirlo, incluso le propinan patadas.

A pesar de sus esfuerzos, finalmente los dos turistas no consiguieron su propósito. El vídeo en cuestión, compartido por el perfil mencionado a través de @magalufdaily, ya supera las dos mil reproducciones. Los comentarios de indignación de los seguidores de la cuenta no se han hecho esperar: «Avión y a su casa», «Turista, no, este es un espécimen, ¡no generalicemos!» o «Que lo pague con su dinero, los mallorquines no tenemos que pagar estas cosas...», son una muestra de las críticas que se han podido leer en la red social.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mallorca Viral (@mallorcaviral)

Pero esta no es la única imagen que está dejando el turismo de excesos estos días en Mallorca. La semana pasada un grupo de turistas protagonizó una escena inusual en Playa de Palma: los bañistas, organizados en una cadena humana, llenaron una piscina de plástico ante la sorpresa del resto de personas que estaban en la playa. En el vídeo se podía ver a los turistas cogiendo agua directamente desde el mar con cubos y transportándola hacia el lugar en el que estaba la piscina.

Estos polémicos episodios se unen al ocurrido en el Caló des Monjo, donde se colocó una tirolina de más de 20 metros sobre la zona que sorprendió a bañistas y excursionistas. Varias personas instalaron un sistema de cuerdas para desplazarse de un lado al otro de las rocas a una gran altura en una situación de máximo riesgo tanto para los propios usuarios de la improvisada atracción como para los bañistas de esta privilegiada zona del litoral del Calvià.