Koldo Royo cocina para sus doctores

El popular chef Koldo Royo, quien tras su participación en el reality Supervivientes, de Telecinco está viviendo uno de sus mejores momentos, tanto personales como profesionales, reúne en su taller de cocina en Palma a gente conocida para cocinar con él y publicarlo en su cuenta de TikTok. Pero también para cocinar para aquellos que han estado a su lado, porque «de bien nacidos es ser agradecido», comenta Koldo quien reunió a manteles a algunos de sus amigos médicos como el doctor Dico, el urólogo Miguel Blasco, el traumatólogo Antonio Bennassar y Pedro de Miguel, padre e hijo, quienes están en atención al paciente y en radiología. «Para la ocasión he preparado una picada a base de pulpo con boniato, ensalada de tomate de sa Pobla y unas anchoas con guindillas de Navarra. De plato fuerte un marmitaco de salmón y luego una fantástica becada asada en su jugo. De postre una fantasía de chocolate y un magnún de chocolate blanco y fresas, que pronto publicaré en TikTok».

Superviviente de cáncer

Koldo ha sido pronosticado en dos ocasiones de cáncer de próstata. Enfermedad que tiene controlada gracias a los tratamientos adecuados y los chequeos médicos periódicos.

Tras su participación en el programa Royo se ha mantenido atento a su estado de salud. Vivió 57 días en Honduras, casi dos meses en los que logró perder 17 kilos. «He cogido cuatro kilos y he recuperado la masa muscular», explicaba Koldo quien se centra en su recuperación física. Sufre sarcopenia como consecuencia de su paso por el reality. «Lo tengo mucho mejor. El pie se me quedó como una aleta muscular. Se te duerme el nervio. Los médicos me dijeron que tuviera cuidado con la bajada de masa muscular».

Por otro lado, y a dos días de la final de Supervivientes, en la que se conocerá el ganador o ganadora de este año, ya comienzan las apuestas entre los concursantes de esta edición. Para Koldo Royo, una cosa es clara. «A la hora que se hacen las votaciones, el perfil de espectador beneficia mucho a Anita o a Montoya. Sin embargo, para mí el gran ganador de este año es sin duda Álvaro Escassi», confiesa.

Hombre incombustible y muy activo en redes sociales donde cuenta con más de un millón de seguidores, Royo tiene en marcha muchos proyectos como presidente de Ascaib y consejero de empresas.