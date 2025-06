Las bebidas más refrescantes del verano

Combinados y cócteles se consolidan un año más como la bebida estrella del verano. Una mezcla refrescante propia de locales costeros, especialmente demandada durante las noches tórridas que están por venir. Dado al auge de este tipo de locales en zonas como Calvià y Playa de Palma, los pubs se disputan la clientela con la creación de originales cócteles de autor.

En Piano Bar, ubicado a escasos metros de la playa de Magaluf, cuentan con una selección de medio centenar de cócteles en su carta de bebidas. La Piña Colada y el Sex on the Beach continúan imbatibles y se erigen, un año más, como los favoritos de los clientes. Pero en Piano Bar la oferta de cócteles clásicos se reinventa con numerosas propuestas de autor. Entre estas creaciones originales triunfa el Piano Passion Fruit y la Piña Colada Premium, elaborada con rica piña natural. Sin embargo, la demanda de bebidas sin alcohol no logran despegar en la zona.

La Piña Colada es una apuesta segura en los locales de coctelería.

Con una clientela consolidada y, en su mayoría, procedente del Reino Unido, el equipo del bar es capaz de vender una media de 200 cócteles por noche. De hecho, Nicolas Ariza registra el récord de elaboración de combinados en el local, con 126 mezclas en una sola jornada de trabajo.

El local, con más de dos décadas de historia, fue elegido en 2017, y durante tres años consecutivos a éste, cómo el mejor valorado en la web de TripAdvisor. Por él han pasado personalidades del ámbito de la cultura y el deporte de todo el mundo. En clave nacional destaca el cantautor español Fito Cabrales, de la banda Fito y Fitipaldis, y Javier Aguirre, ex entrenador del RCD Mallorca y actual míster de la Selección de México. Pero rostros británicos como el actor Robert Douglas, el ex jugador y coach del Everton F.C. Howard Kendall y el boxeador Ricky Hatton también han disfrutado del ambiente musical y refrescante del pub.

Los hermanos Daniel, Carlos y Marcos Jerez abrieron hace 25 años Piano Bar. Con una extensa trayectoria familiar en el sector, los tres comenzaron su andadura profesional en el bar Windsor, durante el boom de los años 80. Ahora, Piano Bar ha incorporado en su equipo a generaciones nuevas con el objetivo de mantener el legado familiar del negocio.

Cuatro cocteleros profesionales del equipo de Piano Bar, local ubicado en Magaluf.

A día de hoy, los cócteles son una de las bebidas refrescantes favoritas del verano. Y aunque las propuestas de autor son cada vez más frecuentes en locales de ocio nocturno, la calidad de los clásicos nunca pasa de moda.