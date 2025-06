Rigoberta Bandini, «enamorada» de Ca’n Prunera

Visitar Mallorca va mucho más allá de sus calles y sus playas, pues la isla también es hogar de museos y casas de arte que pueden convertir su visita en una experiencia inolvidable. Así lo ha puesto en valor la artista catalana Rigoberta Bandini, quien ha hecho este sábado una visita a Ca’n Prunera, museo modernista ubicado en Soller, junto a su hijo. El texto en su publicación de Instagram no ha dejado dudas sobre su amor por el espacio: «Nos hemos enamorado».

En la red social, la cantante de Barcelona ha compartido más de 15 fotos donde muestra la gran variedad de actividades que ha realizado en el centro. Entre las más destacadas, se encuentra la observación de las obras modernistas que decoran las paredes de Ca’n Prunera, realizar puzles y juegos artísticos junto a su hijo, o simplemente disfrutando tranquilamente del espacio ya sea con un cojín extragrande o con un café acompañado de un trozo de tarta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @rigobertabandini

Cabe recordar que Rigoberta Bandini se encuentra en la isla debido a su participación en el Mallorca Live Festival, donde actuó el pasado viernes en el escenario de Estrella Damm. Acompañada con una banda y un grupo de coristas, la artista hizo rugir al público al ritmo de sus hits más conocidos como In Spain We Call It Soledad, JAJAJA, VuelaaAaa o Ay Mamá, con la que compitió en la primera edición del Benidorm Fest en 2022.