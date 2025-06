Así es el yate de Spielberg que parece sacado de una película

El Seven Seas I, nombrado así en honor a los siete hijos de Steven Spielberg, es una obra maestra de la ingeniería y el diseño náutico contemporáneo. Construido en 2023 por encargo en Países Bajos por la firma Sinot Yacht Architecture & Design, este megayate de 109 metros de eslora y 16 metros de manga impresiona por la cantidad de comodidades y tecnología que ofrece.

La embarcación cuenta con siete camarotes independientes que pueden alojar hasta catorce personas, además de una tripulación de hasta 35 profesionales que garantizan un servicio de primera clase. Entre sus espacios destacan una sala de cine privada, gimnasio, jacuzzi, sauna y no una sino dos piscinas, una de ellas de gran tamaño para natación y juegos acuáticos.

Su diseño interior se caracteriza por una decoración minimalista y personalizada, con amplios ventanales y fachadas de cristal de suelo a techo que inundan de luz natural todas las estancias. El salón principal, los comedores interiores y exteriores, así como la sala de observación sumergible con vistas panorámicas al mar, ofrecen un ambiente de lujo y exclusividad.

El casco de acero, la avanzada sala de mandos y el helipuerto completan las prestaciones de este megayate que aúna funcionalidad y estética. Cada detalle ha sido concebido con materiales de la más alta calidad —desde chapas hasta pieles y cristales— para reflejar la personalidad y trayectoria de su propietario.

Actualmente navegando por las aguas de Mallorca, el Seven Seas I ofrece a Spielberg un refugio perfecto para desconectar, rodeado de su familia, entre ellos su esposa Kate Capshaw. Este megayate no solo es un símbolo de estatus y sofisticación, sino también un espacio donde la creatividad puede florecer para nuevos proyectos cinematográficos. No es la primera vez que una embarcación del director navega por Mallorca ya que en el año 2021 el 'Seven Seas' ya fue localizado en aguas mallorquinas. Aquella primera embarcación fue vendida en 2022 por 151 millones de euros.