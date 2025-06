Bárbara Rey publica sus memorias: el contenido de 'Yo, Bárbara'

Hoy salen a la venta las memorias de Bárbara Rey. La vedette publica este jueves Yo, Bárbara, un libro editado por Plaza y Janés en el que va a compartir nuevos detalles de su vida. En el comunicado facilitado por la editorial se asegura que la actriz quería que sus memorias fueran póstumas, pero tras las declaraciones en medios de comunicación de su hijo Ángel Cristo la artista ha decidido contar ya su verdad. Las memorias relatan su relación sentimental con el rey Juan Carlos y, según han promocionado, aportará nuevos detalles.

Aunque apenas hay detalles del contenido, han trascendido algunos fragmentos de la publicación: «Siempre seré Marita, María y Bárbara. Tres nombres que conviven en mí y que dan lugar a multitud de facetas. Algunas públicas y muchas otras privadas. Porque yo he subido a los cielos y he bajado a los infiernos. He sido inmensamente feliz y, a veces al mismo tiempo, profundamente desgraciada». Otra de las frases que se ha hecho pública ha sido: «Creéis que sois una corte. Yo conozco cortes. Y circos. Y son lo mismo. Creéis que el domador es la estrella. Y la estrella es el león».

En el libro también está muy presente su exmarido, Ángel Cristo, y los duros momentos que vivió junto a él: «Me forzó con violencia y, mientras abusaba de mí, me escupía y me apuntaba con el cañón de una pistola en la cabeza». Además, recuerda el día en el que le disparó: «El eco del disparo quedó resonando en el aire». Pero esto no es todo, y es que el domador hasta le contagió una enfermedad venérea: «Me había contagiado ladillas… la prueba sucia de sus infidelidades».

El director de la revista Lecturas, Luis Pliego, asegura que ha podido ver un adelanto del libro y, desde su punto de vista, «no dice nada que no haya contado ya en los ‘De viernes’ que hizo». Aunque explica que hace algunos cambios respecto a sus declaraciones en televisión: «Había dicho que el monarca le dejó medio millón de pesetas y que fue por el cáncer que padecía su hermana. Ahora cuenta que fue él el que decidió pagar por sus servicios y que la hizo sentir como una meretriz».

Así que habrá que esperar para poder leer Yo, Bárbara y descubrir si en sus páginas cuenta detalles de su vida hasta ahora desconocidos para el público. La vida de la vedette ha sido objeto de interés público durante años, desde sus inicios como vedette hasta su implicación en escándalos mediáticos. Este libro se suma a una serie de producciones audiovisuales, incluidos documentales y series de televisión, que han explorado los aspectos más controvertidos de su vida.