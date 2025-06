La crema personalizada que revoluciona el cuidado facial

En un mercado donde la individualidad está cada vez más valorada, surge una nueva propuesta desde el corazón de Mallorca que promete cambiar la manera en que percibimos y utilizamos los productos de cuidado facial. Se trata de Imago Dei Skincare, una innovadora empresa que lanza una línea de cremas faciales con un concepto único: personalización al máximo para cada tipo de piel.

Un concepto revolucionario: Crema a la medida

La base de esta línea es la HydraCell Cream, una crema altamente hidratante que permite incorporar las Dynamic drops, serums con propiedades como hidratación, iluminación, nutrición, estimulación de síntesis de colágeno, equilibrio de imperfecciones o efecto lifting inmediato. Las Dynamic Drops están diseñadas para mezclarse entre sí, usando como base la HydraCell Cream.

El resultado es una crema única, adaptada específicamente a las necesidades actuales de la piel de cada persona. Con solo ocho productos, la versatilidad de esta línea permite abordar una amplia gama de necesidades cutáneas, desde líneas de expresión y pieles jóvenes hasta hidratación profunda y nutrición nocturna.

El equipo inusual tras la innovación

Detrás de esta revolucionaria iniciativa se encuentra un equipo creativo y diverso. Una farmacéutica experta en cosméticos, una abogada internacional mexicana casada con un mallorquín y un emprendedor con experiencia en distintos países y sectores, que lidera una empresa farmacéutica que produce medicamentos en Mallorca. Juntos, han logrado materializar una idea inspirada en la creencia de que cada persona es única y merece un tratamiento personalizado.

Inspiración

Tomando como inspiración el concepto de que 'Todos somos una obra maestra', el equipo busca no solo ofrecer un producto de alta calidad, sino también inspirar a las personas a verse a sí mismas a través de los ojos de un artista. Su eslogan, 'Cuídate. Eres una obra maestra', refleja esta filosofía de realzar la belleza innata y el cuidado individualizado.

Dos años de desarrollo y redescubrimiento

El camino hacia el lanzamiento de Imago Dei Skincare no fue sencillo. Tras desarrollar una línea de productos de excelente calidad pero no suficientemente adaptados a su filosofía, el equipo decidió empezar de nuevo, concentrándose en cómo hacer que cada persona pueda crear su propia crema. La búsqueda incluyó ingredientes únicos de Mallorca, como el Aenome, encontrado en una cueva marina exclusiva de la isla. El resultado: productos con excelente puntuación en la app Yuka, la app que evalúa todo lo que se come o se pone en la piel.

Tecnología e innovación al servicio de la belleza

Imago Dei ha desarrollado una aplicación de inteligencia artificial, disponible en su web que permite a las personas tomarse una foto y recibir recomendaciones personalizadas para obtener la crema que se adapta a su piel. La aplicación es gratuita y permite tener una guía que ayuda a conocer qué Dynamic Drops mezclar con la HydraCell Cream. Además, registrándose en la aplicación, se tiene acceso a los análisis que se han hecho con anterioridad y a un seguimiento de los resultados.

El desafío de conquistar al mundo

Ahora, el reto es dar a conocer estas cremas únicas más allá de las fronteras de Mallorca. Con una tienda pop-up en Porto Pi, tanto los locales como los visitantes internacionales tienen la oportunidad de experimentar estos productos. La aceptación del público a la propuesta de Imago Dei Skincare, está siendo muy buena.

Imago Dei es más que una línea de productos; es una revolución en el cuidado facial, con raíces profundamente mallorquinas y la ambición de llegar a cada rincón del mundo. Sin duda, su enfoque personalizado y efectividad cambiará nuestra rutina de belleza. ¡No pierdas la oportunidad de descubrirlos en Porto Pi hasta el 24 de junio! Siempre podrás encontrarlos en imagodei.com