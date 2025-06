Una tarde de perros en dos parques de Palma

Por segunda vez en lo que llevamos de año, acudimos a dos parques de Palma a instancia de los vecinos de los mismos, y más especialmente de los propietarios de perros a los que llevan a las zonas destinadas a ellos, y ellos, de paso, a socializar con los otros amos de los canes.

Los parques a los que nos referimos son los de Nou Llevant y el parque de convivencia Son Dameto d’Alt, que fueron noticia hace dos semanas por algo que adelantamos: que las espigas que crecen entre los matorrales asilvestrados que forman sus, en teoría, zonas verdes, podían ser un peligro para los perros. Y fueron noticia porque mientras en el de Nou Llevant dos perros, propiedad de Teresa Loveiro, tuvieron que ser intervenidos por el veterinario, ya que uno se había clavado una espiga en el ojo y al otro le había entrado por una oreja, en el de Son Dameto, un vecino, Juan Carlos Alcina, tuvo que llevar a su galgo al veterinario a que le extrajera una espiga que había inhalado por la nariz, que le estaba asfixiando.

Según nos contaron, tras salir publicadas ambas incidencias en Ultima Hora, llegaron jardineros que segaron cuanta maleza había en ellos. Maleza que ha vuelto a crecer de nuevo, lo cual, unido a otros problemas, los ha convertido en espacios en que ni perros ni dueños se sienten cómodos. En ambos sitios nada tienen en contra de los jardineros, pues –dicen– aparte de ser pocos, algunos tienen que ir a otros parques a cuidarlos. Por tanto, si están en contra de alguien, es de Cort por no saber gestionar estos espacios.

Parc de Nou Llevant: puede que el techo sea de diseño, pero, aparte de que le falta una pieza, cobijarse en él cuando llueve significa calarse hasta los huesos.

Parque Wifi

Los vecinos, amos de perros, y los que no tienen perros también, denuncian: uno, la falta de limpieza; dos, el suelo irregular, con piedras sobresaliendo en él, además de agujeros que hacen los perros, que son un peligro, pues como alguien meta el pie en ellos, puede salir mal parado; tres, las hierbas asilvestradas que crecen en las zonas verdes, y entre ellas, numerosas espigas; cuatro, mientras en la zona para perros hay una toma de agua, la fuente, en no muy buen estado, está en el exterior del espacio acotado para ellos, a la que no pueden acceder por estar rodeados de una alambrada con una puerta que permanece cerrada; cinco, de los seis bancos que había, se retiraron cuatro, quedando dos, a los que han añadidos dos más; seis, faltan papeleras y siete, no hay un horario oficial, por lo cual, muchos llegan por la mañana y se encuentran con las puertas cerradas.

Todo esto nos lo cuentan a la concejal Jero Mayans, de Vox, que ya es la segunda vez que está en dicho parque, y a quién suscribe. Lo suyo sería que el responsable de Parques y Jardines de Palma se diera una vuelta por allí, hablara con los jardineros y, sobre todo, con los vecinos.

Wifi: hay boca de agua, pero no fuente.

Son Dameto d’Alt

Con la concejal Jero Mayans nos desplazamos a Son Dameto, donde nos esperan los vecinos con sus perros. Antes de hablar con ellos, vemos que las puertas del parque están abiertas, atadas con una cadena a la verja que lo rodea. Observamos también que el parquecito infantil tiene la puerta abierta, por la que entran los perros que a veces hacen sus necesidades en la arena. Y también nos percatamos que sobre la bancada sigue la techumbre de diseño, con sus orificios por los que, cuando llueve, entra el agua. Sí, qué duda cabe que en cuento a diseño, el toldo es de premio, pero su efectividad es nula.

Una vez con los vecinos, los escuchamos. ¿Problemas? Varios.

Uno, las puertas abiertas pueden originar que el perro se escape o que sea atropellado. Dos, la única fuente que hay solo tiene un pitorro del que sale el agua. Como está en la parte de abajo, los perros grandes tienen dificultades para beber. Tres, el parque tiene dos estanques, un