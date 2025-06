La polémica de Nuria Fergó y José Manuel Maíz: de su romántica boda en Mallorca a los reproches públicos

Una entrevista concedida por Nuria Fergó en el programa Madres, desde el corazón ha situado esta semana al mallorquín José Manuel Maíz en el foco mediático. La cantante explicaba a la periodista Cruz Sánchez de Lara los duros momentos que vivió con su exmarido y cómo fue el nacimiento de Martina, su hija en común. Visiblemente emocionada, la que fuera concursante de Operación Triunfo aseguraba que cuando se casó con el productor musical en el año 2010 su relación no estaba bien y que el embarazo de su hija Martina «no fue bonito para mí, me sentí muy sola».

Unas declaraciones de las que se han hecho eco prácticamente todos los medios de comunicación. A pesar de la repercusión, Fergó no ha querido añadir nuevos detalles. Por su parte, José Manuel Maíz no ha podido ocultar su sorpresa al escuchar estas palabras de su exmujer: «No voy a hacer declaraciones pero no entiendo a qué viene todo esto 14 años después», lamentaba el mallorquín en declaraciones en exclusiva a Ultima Hora. Además aseguraba que no quería responder públicamente por «respeto a mi hija», aunque criticaba la actitud de la malagueña en el programa de Mediaset: «Lo deja con Juan Pablo Lauro y ahora me ataca a mí».

La artista y el productor musical se casaron en el año 2010 en el Palacio Real de La Almudaina en Palma en una boda que contó con la presencia de más de 200 invitados y en la que Rosa, Chenoa y Gisela ejercieron como damas de honor. Una ceremonia idílica desde fuera y tras la que llegó el embarazo de la malagueña: «Martina vino porque el universo quiso que yo fuera su madre y ella mi hija», narraba en el espacio de Mediaset. Unos momentos complicados en los que el nacimiento de la pequeña marcó un antes y un después en la vida de la cantante.

«Se lo agradeceré toda la vida a Martina porque me dio la fuerza para irme de ahí. A los 10 días de parir me fui. Yo veía que me tenía que ir de ahí, porque no estaba bien, y le dije: 'Necesito irme con mi familia.' Y no volví. Él vino a ver a su hija y ya fue cuando le dije que no iba a volver, que esto ya estaba roto hace tiempo y que no íbamos a volver, así que decidí dejar la relación», contaba la artista. Eso sí, cuando la pequeña cumplió diez años decidió retomar su trayectoria profesional: «Me busqué piso en Madrid y me fui, pero lo hice sola. No me pude ir con la niña. Me pusieron piedras en el camino y se quedó en Nerja porque necesitaba el permiso del padre para cambiarla de colegio».

Fue entonces cuando Maíz, que hasta esa fecha solo veía a Martina un fin de semana al mes, pidió la custodia completa de la menor. «Me lleva a juicio y es cuando salta a la prensa, contando que me había denunciado porque me había llevado a mi hija a Madrid sin su consentimiento, cuando eso era falso. No quería entrar al trapo, pero consiguieron dañar mi imagen», señalaba Fergó en Mitele. Fue en el año 2019 la cantante se tuvo que trasladar a los juzgados de Palma por la demanda de su exmarido y, tras llegar a una conformidad, la jueza dio el visto bueno para que la menor viviese en la capital. En la actualidad Nuria tiene la custodia de la niña y José Manuel se desplaza para poder verla.

En la entrevista Nuria también tuvo presente a Juan Pablo Lauro, con quién finalizaba su noviazgo el pasado mes de mayo en plenos preparativos de su boda y tras tres años de relación. «Las parejas pueden evolucionar o no, te puede gustar una cosa y luego no, los sentimientos cambian... No hubo un detonante claro, fue todo muy intenso, simplemente son experiencias. Cada vez soy más consciente de que me pusieron a mi expareja para crecer y evoluciona», argumentaba a Sánchez de Lara. Por último, también quiso dar las gracias al empresario y dejó claro que no hubo terceras personas: «Ha hecho que me conozca mucho más y que sepa lo que sí y lo que no quiero».