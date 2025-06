La zona residencial de Mallorca en la que Marco Asensio tiene un ático: 8.700 euros el metro cuadrado

Marco Asensio, que desde el mes de enero juega en el Aston Villa cedido por el PSG, está pendiente de conocer su futuro profesional. El mallorquín regresará en verano a París, donde le queda un año de contrato, a pesar de que no entra en los planes de Luis Enrique. Eso sí, el delantero ya ha manifestado públicamente su interés por seguir en el equipo inglés: «¡Muchas gracias por esta temporada! Me he sentido como en casa desde el primer día y he vivido momentos muy especiales, agradecido de formar parte de este equipo. Con ganas de lo que viene», escribió en sus redes sociales junto a una fotografía en la que aparece muy sonriente luciendo la camiseta del Aston Villa.

Un presente y un futuro vinculados al extranjero, pero en los que Asensio siempre tiene presente Mallorca. El jugador posee un ático en la exclusiva zona residencial de Costa d'en Blanes, en el municipio de Calvià. Comprada en 2023, esta propiedad de 112 metros cuadrados, que incluye garaje, tuvo un coste superior al medio millón de euros. Inicialmente, el mallorquín comenzó a reformar este lujoso inmueble con su entonces pareja Sandra Garal, con quien se casó en la isla. Sin embargo, la pareja anunció su separación un año después. La zona residencial de Costa d'en Blanes es conocida por su encanto natural y exclusividad. Ubicada en el suroeste mallorquín, esta localidad ofrece una combinación de playas de arena dorada y aguas cristalinas. Además, su proximidad a la autovía facilita el acceso, convirtiéndola en un enclave idóneo tanto para familias como para aquellos que buscan ocio de calidad. El mercado inmobiliario en Costa d'en Blanes destaca por sus elevados precios. Según Idealista, el precio medio en esta zona para mayo de 2025 es de 8.698 euros por metro cuadrado. Este valor ha experimentado un aumento del 5,8% en comparación al mismo mes del año anterior, lo que revela una creciente revalorización del área. Además de su oferta inmobiliaria, Costa d'en Blanes es un paraíso para los amantes del mar y la aventura. Se pueden realizar diversas actividades acuáticas como paseos en barco y deportes de buceo. Esta confluencia de naturaleza, lujo y calma convierte a Costa d'en Blanes en un destino fascinante. Marco Asensio, nacido en Palma de Mallorca en 1996, ha desarrollado una destacada carrera futbolística desde su debut en el RCD Mallorca. Pronto se trasladó al Real Madrid, donde brilló en competiciones nacionales e internacionales. Con varios títulos en su haber, Asensio es una figura clave del fútbol español, conocido por su habilidad y visión en el campo. Su paso por el PSG y su reciente incorporación al Aston Villa reflejan su creciente proyección internacional.