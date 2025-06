Rafael Martínez continúa el legado del emblemático restaurante Ca'n Nofre

Momentos antes de levantar la barrera del restaurante Ca’n Nofre, en la calle Manacor de Palma, todo el equipo de cocina y el nuevo propietario y cocinero Rafael Martínez ultiman los detalles tanto en cocina como en la sala. Fuera ya esperan dos clientes, quienes previa reserva, desean disfrutar de la cocina mallorquina de toda la vida. «Es una etapa ilusionando, de continuidad para este restaurante que se abrió en 1957 y que tiene tradición de cocineros», comenta Rafael Martínez, (Sóller 1969) quien hace poco cogió el traspaso del conocido restaurante. «Ha sido un traspaso dulce, gracias a la anterior propietaria, Cati Munar. He comprado mi felicidad para los próximos 10 años y un legado de tradición».

Rafael lleva desde los 11 años en el mundo de la hostelería formándose y formando ya que pertenece a los primeros docentes y padre fundador de la Escola d’Hotelería en la UIB.

Fue alumno del IES Juníper Serra y trabajó en el restaurante del hotel Son Vida, Es Canyís, y en La Fonda de Sóller, entre otros, en este último durante dos décadas. «Cati Munar, en el traspaso me enseñó a cuidar de la clientes. Últimamente tenemos lleno a diario y me sabe mal decir que no hay sitio a los clientes», asegura Rafael quien se levanta a diario a las cinco de la madrugada para «a las siete ya estoy en el Mercat de l’Olivar haciendo las compras, luego vengo, cocinamos y preparamos el restaurante para nuestra clientela». Entre los platos más emblemáticos de Ca’n Nofre, «y que no se tocan, están las sopas mallorquinas, lomo con col, lechona, calamares rellenos y los postres como el sorbete de fresa y el gató con helado».