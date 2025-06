La nueva vida de Nuria Fergó: de su paso por 'Operación Triunfo' y su boda en Mallorca a protagonista de las revistas del corazón

Nuria Fergó ha vuelto a saltar al foco mediático tras sus declaraciones sobre su maternidad en el programa de Mitele Madres: desde el corazón. La cantante revelaba a la periodista Cruz Sánchez de Lara que cuando se casó con el mallorquín José Manuel Maíz en el año 2010 su relación no estaba bien y que el embarazo de su hija, que actualmente tiene 14 años, «no fue bonito para mí, me sentí muy sola». Además, recordaba la dura decisión que tomó tras el nacimiento de Martina: «A los 10 días de parir me fui de casa».

La artista, que nació en Málaga en el año 1979, saltó a la fama nacional cuando participó en la primera edición de Operación Triunfo en 2001. Aunque quedó en séptima posición, se convirtió en una de las concursantes más queridas y nada más abandonar la academia fichó por la discográfica Universal. Un éxito que le llegó tras participar en distintos formatos televisivos dedicados al mundo de la música como Karaoke y Festival. Tras su paso por el talent Fergó ha publicado seis trabajos de estudio: desde su exitoso Brisa de esperanza a su último disco llamado Con permiso.

Precisamente gracias a su faceta como cantante Nuria conoció al productor musical José Manuel Maíz. La andaluza y el mallorquín se conocieron en el año 2007 y tuvieron un flechazo que culminó en una gran boda en 2010 en el Palacio Real de La Almudaina en Palma que contó con la presencia de más de 200 invitados y en la que Rosa, Chenoa y Gisela ejercieron como damas de honor. Un año después del enlace, el matrimonio daba la bienvenida a Martina y tan solo diez días después la cantante presentaba en exclusiva a la pequeña en la revista ¡Hola!

Con su traslado a Nerja surgieron los rumores de crisis en el matrimonio, aunque Fergó los desmintió rápidamente: «Necesitaba que mi familia me ayudara. José Manuel tenía trabajo, no entiendo por qué la gente se ha preocupado tanto». Finalmente en el mes de octubre de ese mismo año la propia Nuria confirmaba la ruptura y aseguraba que «soy una mujer fuerte, saldré adelante». De este modo, durante los primeros años de vida de su hija, Nuria optó por aparcar su trayectoria profesional hasta que Martina cumplió diez años.

«Me busqué piso en Madrid y me fui, pero lo hice sola. No me pude ir con la niña. Me pusieron piedras en el camino y se quedó en Nerja porque necesitaba el permiso del padre para cambiarla de colegio», lamentaba en Madres: desde el corazón. Precisamente por esta causa en 2019 la cantante se tuvo que trasladar a los juzgados de Palma y tras llegar a una conformidad con su ya exmarido la jueza dio el visto bueno para que la menor viviese en la capital. En la actualidad Nuria tiene la custodia de la niña y José Manuel se desplaza para poder verla.

La última relación conocida de la artista ha sido con Juan Pablo Lauro, con quién finalizaba su noviazgo el pasado mes de mayo en plenos preparativos de su boda y tras tres años de relación. «No hubo un detonante claro, fue todo muy intenso, simplemente son experiencias. Cada vez soy más consciente de que me pusieron a mi expareja para crecer y evoluciona», relataba a Sánchez de Lara. La trayectoria profesional de Nuria Fergó también ha estado vinculada al mundo de la televisión, donde participó en formatos como ¡Qué tiempo tal feliz! o Tu cara me suena, y al cine, como en la película Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra.

Su último trabajo conocido ha sido en el teatro, con el musical Toda una vida: Homenaje a María Dolores Pradera. La cantante pone voz a este espectáculo que homenajea a una de las artistas más importantes en la historia reciente de la música en España. «Acompañada por la formación clásica de Mª Dolores Pradera de contrabajo, guitarra, requinto y percusión, bajo una puesta en escena innovadora e intimista que nos hará volar y tocar el espíritu de sus canciones», explica la página web oficial del espectáculo.