Desconexión bajo el sol

Tras acaparar la atención de sus miles de seguidores, en todo el mundo, por una denuncia en redes sociales de haber sido «drogada y robada» durante una fiesta en la Isla, la influencer austriaca Vanessa Mariposa se relaja y broncea bajo el sol de Mallorca. La joven, de 32 años, compartió un vídeo en Instagram en el que relataba su experiencia frente a sus seguidores, señalando que «se trata de algo serio, que pasó recientemente y que toda mujer necesita escuchar».

Rápidamente medios de comunicación y comentarios en redes sociales se interesaron por la denuncia. La joven austriaca ha afirmado que ha compartido esta historia «porque quiero que todas las mujeres se mantengan alerta. No confíes ciegamente en nadie. Nunca dejes tu bebida desatendida. Algo mucho peor podría habernos pasado esa noche. Por favor tómate esto en serio», exclamó hacia sus seguidores que estos días le muestran mensajes de ánimo y apoyo.

Pasado unos días, tras la denuncia, Vanessa se relaja en una cala de Mallorca con su fiel perro Fías. La joven señala que «hay que ir muy alerta, sobre todo las chicas porque a pesar de no descuidar mi bebida finalmente alguna droga entró en mi copa y en la de mi amiga. Nos empezamos a sentir mal hasta el pundo de no poder casi ni mantenerme de pie», asegura. Gracias sus parejas, las jóvenes influencers pudieron llegar a casa, pero al día siguiente fue al médico, quien reconoció que había resto de alguna sustancia. «Todo quedó en un susto, pero lo pasé muy mal porque me dejó K.O. No era capaz de actuar física y mentalmente, por lo que se siente muy vulnerable».

Tras el duro relato, la conocida influencer austriaca, Vanessa Mariposa, con más de 800 mil seguidores en Instagram, continúa intentando olvidar lo ocurrido y seguir relajándose y bronceándose bajo el sol de Mallorca, antes de poner rumbo a un nuevo destino donde, por cuestiones de trabajo, se tiene que desplazar.