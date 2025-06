El mallorquín José Manuel Maíz, tras las declaraciones de su exmujer Nuria Fergó: «No sé a qué viene todo esto 14 años después»

La entrevista que Nuria Fergó ha concedido en Madres: desde el corazón está dando mucho que hablar. La cantante explicaba en el formato de Mediaset, presentado por la periodista Cruz Sánchez de Lara, los duros momentos que había vivido con su exmarido, el mallorquín José Manuel Maíz. Visiblemente emocionada, la que fuera concursante de Operación Triunfo aseguraba que cuando se casó con el productor musical en el año 2010 su relación no estaba bien y que el embarazo de su hija Martina «no fue bonito para mí, me sentí muy sola».

Además, recordaba la dura decisión que tomó tras el nacimiento de su hija: «A los 10 días de parir me fui. Yo veía que me tenía que ir de ahí, porque no estaba bien, y le dije: 'Necesito irme con mi familia.' Y no volví. Él vino a ver a su hija y ya fue cuando le dije que no iba a volver». Una entrevista que ha pillado por sorpresa a José Manuel Maíz. «No voy a hacer declaraciones pero no entiendo a qué viene todo esto 14 años después», lamenta el mallorquín en declaraciones en exclusiva a Ultima Hora.

José Manuel Maíz prefiere no responder públicamente a su exmujer por «respeto a mi hija», aunque critica la actitud de la malagueña en el programa de Mediaset: «Lo deja con Juan Pablo Lauro y ahora me ataca a mí». De este modo opta por guardar silencio tras la entrevista en la que Fergó ha asegurado que el mallorquín le había puesto «piedras en el camino» para continuar con su trayectoria profesional. La artista y el productor musical se casaron en el año 2010 en el Palacio Real de La Almudaina en Palma en una boda que contó con la presencia de más de 200 invitados y en la que Rosa, Chenoa y Gisela ejercieron como damas de honor.

Un año después del enlace el matrimonio daba la bienvenida a Martina y tan solo diez días después la cantante presentaba en exclusiva a la pequeña en la revista ¡Hola! Con su traslado a Nerja surgieron los rumores de crisis en el matrimonio, aunque Fergó los desmintió rápidamente: «Necesitaba que mi familia me ayudara. José Manuel tenía trabajo, no entiendo por qué la gente se ha preocupado tanto». Finalmente en el mes de octubre de 2011 la propia Nuria confirmaba la ruptura y aseguraba que «soy una mujer fuerte, saldré adelante».

En la conversación con Sánchez de Lara, Fergó también hace mención al conflicto judicial que vivió con Maíz por la custodia de la pequeña: «Me lleva a juicio y es cuando salta a la prensa, contando que me había denunciado porque me había llevado a mi hija a Madrid sin su consentimiento, cuando eso era falso. No quería entrar al trapo, pero consiguieron dañar mi imagen». Fue en el año 2019 la cantante se tuvo que trasladar a los juzgados de Palma por la demanda de su exmarido. Tras llegar a una conformidad, la jueza dio el visto bueno para que la menor viviese en la capital y en la actualidad Nuria tiene la custodia de la niña y José Manuel se desplaza para poder verla.