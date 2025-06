Fran Coem, su cara te suena

Su nombre artístico es Fran Coem, con el que muchos le conocen, pero además su cara suena y mucho, ya que desde hace años ha estado vinculado al equipo de baile en ‘Tu Cara Me Suena’, de Antena 3 TV.

Fran tiene una larga trayectoria profesional en el mundo del baile y desde hace seis años, en el sector musical, donde próximamente sacará al mercado discográfico su primer MP. Coem, es además uno de los cantantes del recién estrenado espectáculo de Lío Mallorca, Back to the future.

«Ya con 14 años, en Estepona donde nací comencé a bailar y con 17 años, antes de terminar el bachillerato, lo hice profesionalmente en una gira con Ana Cintrano. Mis padres me apoyaron en todo momento, y aquello me dio más impulso para dedicarme a lo que me apasionaba», comenta mientras tomamos un refresco en la plaza Gomila, de Palma. Antes de empezar una nueva jornada junto a sus compañeros de Lío. «Esta temporada hemos hecho un grupo muy unido en Lío. Trabajamos y ensayamos mucho, pero también lo pasamos muy bien en el tiempo libre».

Fran Coem junto a compañeros bailarines en 'Tu cara me suena'. Foto: Julián Aguirre

Aunque no es nada fácil triunfar en el mundo del baile, Fran Coem asegura que la buena suerte le acompañó. «En Madrid es difícil abrirse un hueco en la profesión. Fui a muchos cásting y me cogieron en un programa musical de los Lunnis, para TVE. Luego estuve en las galas de ‘La Voz’, ‘Mask Singer’, ‘Got Talent’, etc. y durante un tiempo estuve en China con Lola Índigo», comenta Coem.

Su amplia y dilatada trayectoria le ha llevado a ser uno de los bailarines más conocidos y preciados en España, pero también ha ido formándose en el ámbito musical. «Después del baile empecé a seguir en la canción, hace seis años. Me formé con Mamen Márquez, profesora de canto de ‘Operación Triunfo’, y Felipe Forastiere, profesor de musicales». Precisamente, Fran Coem también estuvo participando en Eurovisión 2019, celebrada en Israel junto a la actuación de Miki Núñez quien interpretó ‘La venda’. «Claro que me presentaría para ir al Festival de Eurovisión. Es una magnífica plataforma musical». Durante todo este verano estará trabajando en Lío, pero una vez finalizada la temporada tiene previsto sacar el mercado su primer MP. Seis canciones con las que Fran Coem comenzará su carrera musical en solitario. Una voz y mucho talento, que se puede ver cada noche en el espectáculo Back to the future de Lío.