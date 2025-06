De Palma a Marsella tras la pista del Boss

Marsella, la ciudad más antigua de Francia, hogar del Castillo de If en cuyas mazmorras languideció Edmundo Dantés, recibió el pasado sábado a Bruce Springsteen. Hasta allá se fue Meritxell López, una ferviente seguidora del ‘trovador de los rincones oscuros del alma’ residente en Ciutat.

Durante el fin de semana pudo visitar esta ciudad bañada por el Mediterráneo, con un clima «muy similar al nuestro» y rincones tan pintorescos como el puerto de pescadores y la catedral de Notre-Dame de la Garde, desde donde «se divisa una vista panorámica espectacular del casco antiguo de Marsella». Los orígenes de esta urbe se remontan al 600 A.C., justo «esa pátina antigua puede apreciarse en su centro histórico, que tiene una agitada vida nocturna», explica Meritxell, que no duda en recomendar una visita a esta ciudad de la que «apenas nos separa una hora en avión».

Tras saborear un plato de pescado fresco y hacer la migdiada, nuestra protagonista se desplazó hasta el Velodrome Arena. La casa de uno de los clubes decanos del fútbol galo -el Olympique de Marsella-, sirvió de marco al concierto del rockero de New Jersey, que abrió fuego con Land of hope and dreams, seguido «de un alegato político a favor de la democracia». Pese a la emoción, confiesa Meritxell que la hora de inicio del concierto no fue muy acertada, porque «aún hacía muchísima calor, estábamos a treinta grados», resopla.

Momento inolvidable

La batería marcial de Max Weinberg puso el ritmo a los primeros compases del segundo tema: No surrender. Para entonces, «la gente se puso en pie y comenzó a corearla con los brazos en alto».

Reconoce que uno de sus momentos favoritos fue cuando «Springsteen le regaló a un niño la harmónica con la que interpretó The promised land». A medida que avanzaba el concierto y el sol era engullido por las sombras de la noche, el Boss iba descargando sus grandes luminarias: Hungry heart, The river, Because the night, Badlands, Thunder Road… que jalonaba con «parlamentos con aires reivindicativos que apuntaban indisimuladamente a Trump».

Y mientras las grietas se multiplican en el país del Tío Sam, el rockero deslizaba sus letras cargadas de amor y desamor, de júbilo y desencanto, de juventud y madurez… un pasaje a épocas más simples en las que todavía se podía ser inocente.