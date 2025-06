Jaume Santandreu quiso morir en Can Gazà, su casa, rodeado de su gente

Jaume Santandreu ya no está entre nosotros. El amigo y defensor de los pobres –pionero en ello con otro cura, Gaspar Aguiló– ya no está en este mundo. Se fue de él la madrugada del domingo. Y lo hizo desde Can Gazà, su casa. En principio lo iban a sedar en el hospital, para que muriera en él, pero le dijo a su compañero del alma, Miquel Àngel, que lo sacara de allí, y que lo llevara a donde ha vivido durante muchos años, porque quería morir entre los suyos.

Tras conseguirlo, después de no pocas gestiones, fue trasladado en ambulancia hasta lo que era su casa. «Nada más entrar en ella, cambio su cara… La felicidad se reflejó en sus ojos, dejando este mundo horas después, rodeado por los suyos, con lo cual se cumplió su última voluntad».

Amigo de los viajes en tren

Hace unos días, cuando estuve hablando con él en Can Gazà, le propuse para cuando se mejorara, hacer el viaje en tren, entre El Algarve (Portugal) y Singapur, el tren más largo del mundo –18.775 kilómetros de recorrido–, casi tres veces más largo que el del Transiberiano, que hicimos los dos, junto con Horacio Alcolea, fallecido ya, y Manolo Hernández, cuarto personas que nada teníamos que ver entre sí, pero que nos avenimos como amigos de toda la vida a lo largo de más de 8.000 kilómetros. De aquel viaje, recuerdo varios episodios, entre ellos, que cada mañana, en la puerta de nuestra cabina, nos escribía la máxima del día... en latín, idioma que hablaba como el catalán. Que otra mañana, mientras desayunábamos en el comedor del tren, Manolo le dijo que «el próximo 20 de noviembre tienes que venir a decir la misa del Valle de los Caídos», a lo que Jaume respondió, «iré encantado, siempre y cuando me prometáis que de una vez por todas dejaréis a Franco bien enterrado». O cuando en nuestro paseo por las calles completamente teñidas de blanco de Irkuts, ciudad del centro de Siberia, a casi 25 grados bajo cero, le llamó la atención ver que en las iglesias ortodoxas, en su parte de atrás, había un espacio ocupado por mendigos, que se cobijaban en él a lo largo del día huyendo de las bajas temperaturas. «Igualito como en Mallorca, donde verás pocos sintecho en las iglesias... Como mucho en la puerta de ellas, pidiendo limosna».

Volviendo a la propuesta que le hice sobre subirnos al tren más largo del mundo, Jaume me dijo que lo dejáramos para más adelante, que ahora no tenía muchas ganas de viajar… Luego, sentados abajo, en el jardín, me señaló un punto en el que había una cruz de hierro, clavada sobre la tierra recién regada.

«Ahí está enterrado un residente de Can Gazà, El Chupitos, que me dijo que cuando muriera, enterráramos sus cenizas ahí, y ahí están. Y ahí estarán también las mías cuando muera, porque, ¿qué mejor lugar que este, en el que he pasado gran parte de mi vida y del que me llevaré grandes recuerdos?».

Y es que tenía muy claro que pronto estaría ahí.

Te estoy muy agradecido, Jaume

Al margen de todo esto, igual que miles de pobres de Mallorca, yo le tengo que agradecer a Jaume muchos favores que me hizo a lo largo de su vida, entre otros, que diera la primera comunión a mis hijos gemelos cuando la Iglesia, por estar su padres divorciados, no lo permitía, y encima se la diera en la capilla de San Alonso Rodríguez, de Montisión, y al año siguiente, que también bautizara a mi hijo menor, Carlos, por lo mismo: porque al ser sus padres divorciados, y no casados, la Iglesia tampoco lo permitía. Pese a ello, Jaume lo bautizó en la parroquia de Puigpunyent, siendo sus padrinos sus abuelos maternos. También casó a Carolina, hija de mi mujer Celia Velasco. Y a nosotros, cuando nos dimos el ¡Sí, quiero!

Por otra parte, siguiendo con los favores que me hizo, cuando decidió colgar los hábitos, no solo me lo dijo a mí, lo cual publiqué en exclusiva, sino que, además, me invitó a que le acompañara al Obispado a entregar su carta de renuncia como sacerdote, «aunque sacerdote lo seguiré siendo siempre –me dijo, bajando la escalinata del Obispado–, ya que el sacerdocio es un Sacramento que imprime carácter, es para toda la vida... Vamos, que no dejo de ser cura».

Recuerdo que bajando por la escalera del Palacio Episcopal, tras haber sido testigo de la entrega de la carta, le comenté que me había llamado la atención ver como el cura que la recibió lo hizo con la frialdad más absoluta… «Bueno, es que a ellos les da lo mismo. Un problema menos, habrán dicho», contestó muy tranquilo.

Recuerdo que también un día me confesó que se iba a casar con Miquel Àngel, su compañero del alma desde hacía años, y no solo me lo contó, sino que se fotografió con él.

«Y se lo he pedido porque no quiero que el día que muera, y le vean a él, muchos se pregunten que quién es, que si tenemos algo juntos… Pues sí, tenemos algo muy importante: que nos queremos».

Casó a japoneses y a gays

Jaume, por conseguir dinero para la comunidad de Can Gazà, llegó a casar en Palma a parejas de japoneses que querían hacerlo al más puro estilo occidental, ella de blanco y él de chaqueta, pantalón y corbata, incluso, algunos, de smoking. Por el servicio, realizado en una iglesia de Palma, o debajo de un almendro, o de un olivo milenario cobraba una pequeña cantidad.

También casó a gays. «¿Qué lecturas les haces durante la boda», pregunté. «El Evangelio es rico, por lo que siempre hay algún párrafo que habla del amor sin especificar géneros», replicó.

Por otra parte, muchos años antes de estas bodas, Jaume fue premio Ciutat de Palma de novela. Por ello le dieron un diploma y una cantidad de dinero, no muy grande, que repartió entre la gente más necesitada, «pues ellos lo necesitan más que yo». Y no es leyenda, ni alabanza, sino pura realidad: llegó a la Sapiència, donde él, junto con otros seminaristas con altas calificaciones en los exámenes, estudió para hacerse cura, y que por entonces se había convertido en refugio de los sin techo, con poco dinero que repartió entre los que en ella vivían.

Su consigna

Pese a ser pobres, me refiero a los que vivían con él en Can Gazà, Jaume, desde el primer momento, les inculcó «que para que no os sintáis personas que vivís gracias a la beneficencia, tenéis que trabajar para esta casa una o dos horas al día, lo que significará que os ganáis el sustento trabajando. Y trabajad en lo que más os guste, y los más enfermos, en lo que podáis» Así, de ese modo, consiguió que todos trabajaran, ya bien en la cocina, ya bien en el huerto, cuidando animales, en las tareas de limpieza del caserón, o clasificando y ordenando las medicinas, esto encargado a los más débiles.

Esta tarde nos despediremos...

Por eso, anteayer de mañanita, cuando me llamó Jonny Darder, amigo suyo, y me dijo que «Jaume ha muerto», sentí lo más parecido a un relajamiento recorrer mi cuerpo. «Descansa, amigo, que bien merecido te lo tienes».

Hoy, martes, por la tarde nos vamos a reunir sus amigos en Son Valentí para darle el último adiós. Pienso que seremos muchos, por lo que Miquel Àngel hará bien pedir la mayor sala para él. Y entre los muchos, estaremos los que estamos más que agradecidos por su obra, y…

Pues lo dicho, descansa en paz, Jaume.