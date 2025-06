Anna Barrachina, hija 'secreta' de Álvaro Muñoz Escassi, cumple su sueño en Mallorca

Anna Barrachina, hija 'secreta' de Álvaro Muñoz Escassi, ha sido una de las participantes en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Summa. Este evento ha celebrado su primera edición del 29 de mayo al 1 de junio en el Palacio de Congresos del Pueblo Español y ha nacido con el objetivo de responder a las nuevas dinámicas del coleccionismo contemporáneo. Barrachina, que es fruto de una relación del jinete con una mujer llamada Mercedes, nació y creció en el norte de Alemania, país que ha dejado una huella en su arte, reflejándose en sus obras coloridas y vibrantes que rinden homenaje a sus mejores recuerdos.

Aunque ahora mantiene una excelente relación con su padre, Anna creció sin figura paterna. «El idilio de Escassi con Mercedes fue algo puntual. Les unió su amor por los caballos y cuando volvió a verla por un tema vinculado a estos animales, conoció a la niña y supo que era su hija, la propia madre se lo confirmó. Los cinco años siguientes estuvo yendo a verla y haciendo el papel de ‘amigo de la familia’ y padrino de la niña», explica la revista Lecturas.

«Con 15 años me retiro y la ultima vez que la vi le regalé un móvil y le dije ‘llámame para lo que quieras cuando necesites algo’ era como una despedida porque era un sufrimiento, era inviable, yo no lo soportaba y cuando ella decidió contárselo, se lo contó», lamentó el jinete en el programa De Viernes. Anna no supo que Álvaro era su padre hasta que cumplió 19 años. Desde ese momento la relación entre ambos se ha ido consolidando poco a poco y en la actualidad están muy unidos.

Historia compartida por Anna en su Instagram.

En los últimos años Álvaro siempre ha mostrado su apoyo a su hija, aunque no ha podido acompañarla en esta cita en Mallorca ya que se encuentra concursando en Supervivientes. La joven es pintora y su sueño siempre había sido exponer sus cuadros en un evento importante, algo que ha cumplido al conseguir una plaza en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Summa. Aunque el jinete está en Honduras su novia Sheila Casas mostró su alegría públicamente cuando saltó la noticia de la exposición de Anna.

En la actualidad la joven de 29 años reside y trabaja en Madrid. Con un estilo distintivo que evoca felicidad y paz, transmite su espíritu jovial a través de cada pincelada. Sus creaciones cautivan a críticos y amantes del arte por igual, gracias a su destreza técnica y su capacidad para transmitir emociones a través del color y la forma. La pintora, que también ha trabajado como modelo, es una artista en constante evolución y su obra ha sido ampliamente exhibida en toda España y otras regiones de Europa.