La fundación AG Children, una realidad

El próximo jueves, día 5 de junio, el Real Club Náutico de Palma acogerá, a partir de las 20.00 horas, la presentación en sociedad de la fundación AG Children. El proyecto comenzó hace unos años de la mano del mallorquín Alejandro Bellapart en Monrovia (Liberia), con la puesta en marcha de un orfanato para dar acogida a niños y niñas de entre dos y 17 años de edad. Menores sin familia a los que se les proporciona un techo bajo el que dormir y comer, pero sobre todo donde reciben educación y se preparan para el futuro.

«El jueves presentaré el libro Just the Begining, 300 ejemplares que no se venden. Yo los pago y entrego a quienes quieran leerlos y al final verán un código en el que podrán, si lo desean, ayudar económicamente o apadrinar a los niños», comenta Bellapart. Hace algo más de ocho años, el empresario mallorquín viajó por el África negra, llevando camisetas deportivas y productos de primera necesidad a los jóvenes, pero, «conocí a Mother Victoria quien desde hace 35 años acoge a los niños y niñas de la calle. Así que decidí destinar todo mi esfuerzo a esa labor. Todo hasta este momento ha salido de mi bolsillo y ahora ese orfanato se puede ampliar en la localidad de Kingsville, donde en un terreno de 16.000 metros cuadrados acogeremos a 150 niños, con una importante zona para cultivar y que el orfanato se pueda abastecer de la cosechas, además de una pequeña granja de gallinas, cerdos, etc». El objetivo es que a partir de los 17 o 18 años los jóvenes puedan tener un futuro.

Alejandro Bellapart recalca que todas las donaciones van íntegramente al orfanato. Su página web fundaciónagchildren.org ya se puede visitar y conocer más a fondo AG Children.