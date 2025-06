César Machado, portugués, enólogo, piloto comercial y privado y escritor

Quedamos con César Machado, de 48 años. Nació en Portugal, pero es residente en Palma desde hace años. Varios motivos explican su elección: siendo enólogo, a los 38 años se formó como piloto comercial. Ahora acaba de publicar un libro, La mirada del olvido, que presentó días atrás en la librería Agapea, con Joaquín Zapata y cuya escritura retomó después de que le detectaran un cáncer, al que venció. De momento, sigue teniendo en cuenta el diagnóstico.

En Mallorca ha creado, con otros amigos, la empresa Ayun Cultura, o Amor a la Cultura; porque, también con otras personas, es fundador del Centro Espírita Luz del Alma. Entiende que Mallorca ha de ser algo más que una isla turística de sol y playa. Así que –le digo– vayamos por partes. Él, que se acomoda en su silla, asiente. El vino, los almendros en flor, los senderos…

—¿De qué depende el buen vino?

—El poder del buen vino está en la calidad de la uva y en cómo es tratada a lo largo del proceso. Para mí, el mejor trato es considerarla como a una más de la familia. Quiero decir que muchas veces la etiqueta no hace el buen vino, pues hay vinos poco conocidos, cuyas uvas han sido muy bien tratadas, que pueden ser mejores que los de etiqueta de renombre.

—¿Por qué dice o cree que Mallorca ha de ser algo más que una isla de turismo de sol y playa?

—Claro, por varias razones, Mallorca no es solo sol y playa, fiesta, gastronomía y alcohol. Es y debe ser mucho más, algo que de momento se está desaprovechando. Por ejemplo, existe un turismo de senderismo y la Isla tiene muchos senderos, algunos pésimamente arreglados, de los que no se saca provecho, entre otras cosas porque no se publicitan. En febrero, por ejemplo, la Isla se tiñe en gran parte de blanco por los almendros en flor… Si en Portugal los turistas recorren muchos kilómetros visitando viñedos, ¿por qué aquí no se potencia la Isla por sus almendros en flor, un espectáculo ante el que todos se rinden, o por el espectáculo que también ofrecen los campos de vides? Lo digo porque yo, con extranjeros, organizo excursiones a través de esos senderos, viñas y almendros en flor y veo que la gente responde. Por ello deduzco que si los negociadores de turismo del Govern los promocionaran, serían muchos los que se apuntarían.

—¿Por qué se quedó a vivir aquí?

—Llegué a Mallorca en febrero de 2008. Y me quedé a vivir en la Isla por los almendros en flor. Quedé impresionado ante un espectáculo tan maravilloso. Daniela, eslovena, tiene una pequeña empresa, Top Mallorca, que explora y mejora el senderismo, además de promocionarlo, lo que hace que a lo largo del año tenga clientes extranjeros que vienen atraídos por el senderismo y que, una vez aquí, y a través de él, conocen otros valores de la isla, como el sol, la playa, los buenos hoteles, los vinos, la gastronomía… Es como lo del vuelo directo de Nueva York a Palma, que es un éxito. Pues bien, más éxito tendría el vuelo Los Ángeles-Palma, aparte de que el turista californiano es mucho más curioso y selectivo que el neoyorquino y más sabiendo lo que significa en ese estado fray Junípero Serra.

—Ya que hablamos de vuelos y aeropuertos, usted, que aterriza y despega en diferentes aeropuertos europeos, ¿pasa en ellos lo que en algunos aeropuertos españoles, que se llenan de personas sin techo?

—Pues sí, hay muchos okupas en muchos aeropuertos de Europa, la mayoría porque son personas a las que el sueldo que cobran por su trabajo no les basta para pagar un alquiler y luego vivir, haciendo frente a otros gastos. Por eso, entre vivir en la calle y vivir en el aeropuerto, prefieren el aeropuerto.

—Y antes de pasar a otro tema, ¿díganos cómo se hace uno piloto a los 38 años, profesión que precisa de mucho tiempo y esfuerzo y de no poco dinero?

—Bueno, yo siempre he dicho que si quieres conseguir algo que te gusta, tienes que, como mínimo, intentarlo, ya que nunca es tarde. Y como quise ser piloto, lo intenté y lo conseguí. Por entonces trabajaba en una agencia de viajes. Como los estudios para piloto requieren tiempo, pedí hacer el turno de noche para estudiar durante el día, sobre todo por las tardes, y así, a los 22 meses, conseguí el título. ¿Que cuánto me costó? No es barato. Me costó alrededor de 60.000 euros. Luego tienes que pagar el curso que te permite volar un tipo de avión, pero… Ya digo: si quieres algo, inténtalo; si lo haces, seguro que lo consigues.

—Vayamos con el libro. ‘La mirada del olvido’, se titula…

—Lo empecé a escribir en portugués hace veinte años. El personaje principal es Marc Vidal, que al igual que otros personajes escribe poesía. Entre todos escriben trece poemas… El libro lo interrumpí, para retomarlo el año pasado, poco después de que me detectaran el cáncer. Entonces, siguiendo el ejemplo de otro escritor, Fernando Baeza, también con cáncer, pese a lo cual continuaba escribiendo, retomé la escritura, lo cual me ayudó mucho, sobre todo para no pensar tanto en la enfermedad. Y tuve suerte, pues aquí está el libro y aquí estoy yo. Y es que lo de tener suerte da mucho trabajo.

—Por lo que me han contado, el libro tiene algo más que palabras que construyen historias…

—Sí. Creo que es el primero que lleva en una de sus páginas un código QR que te comunica con una web con material extra, como los trece poemas escritos por los personajes principales y otras cosas más, que el lector habrá descubriendo.

—¿Ha utilizado en algún momento la IA para escribir este libro?

—Para localizar según qué datos, fechas o acontecimientos, sí: internet e IA, lo cual te evita ir a la biblioteca y rebuscar entre libros lo que buscas. Eso creo que lo hacen a día de hoy la mayoría de escritores y en un futuro lo harán todos. Pero que quede claro que las consultas han sido para hallar un dato o una fecha concreta, porque al libro, poemas incluidos, lo he escrito yo.

—Además de volar, seguir de vez en cuando con la enología, organizar excursiones por senderos desconocidos de la Isla... usted forma parte de los grupos Ayun Cultura y Centro Espírita Luz del Alma. ¿Nos explica los objetivos de ambos?

—A través de Ayun Cultura –Ayun significa amor, nos aclara– intentamos ayudar a escritores noveles y no tan noveles a conseguir sus objetivos, entre ellos editar los libros, publicitarlos, relacionarlos con otros escritores, etc. Y en cuanto al Centro Espírita Luz del Alma (www.luzdelalma.es), trata del alma, de qué ocurre cuando el alma abandona el cuerpo; de cómo acompañar al espíritu en su partida y de qué podemos hacer, mientras estamos vivos, para crecer y elevarnos como seres espirituales… Nos reunimos en un local del polígono de Son Castelló vecino de la Distribuidora Rotger.

—Está claro que usted, entre una cosa y otra, no se aburre nunca.

—No, no me aburro, y para llegar a todo, me organizo, dando prioridad a lo más importante en cada momento. Esa es la clave para todo.