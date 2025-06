Así es la localidad de Mallorca en la que creció Samantha Hudson: una zona turística con una larga playa de arena fina

Samantha Hudson continúa consolidándose como una de las artistas más innovadoras y provocadoras de la escena musical española. Aunque nació en León en el año 1999, la artista se mudó a Mallorca cuando era muy pequeña, motivo por el que ha vivido su infancia y adolescencia en la Isla, más en concreto en la localidad de Magaluf, perteneciente al municipio de Calvià. Precisamente en esta etapa Hudson saltó al foco mediático por un trabajo que hizo cuando tan solo tenía 15 años para la asignatura de cultura audiovisual para su instituto.

El trabajo en cuestión era una canción y su correspondiente videoclip, Maricón (2015), un tema de electropop en el que arremetía abiertamente contra la posición de la Iglesia Católica en lo referente a la identidad sexual. Un vídeo que acabó trascendiendo y que finalizó con la excomulgación de la artista por el obispo de Mallorca. Eso sí, su gran salto nacional llegó gracias al monólogo que ofreció en los Premios Feroz de 2021 y su participación en el programa MasterChef Celebrity.

A lo largo de estos años la artista ha hablado en diversas ocasiones su juventud en Magaluf: una de ellas fue con Risto Mejide en el programa Viajando con Chester. Una etapa de la que no guarda un buen recuerdo: «A veces eres un adolescente que se ha criado en Magaluf, que es un sitio con mucha fiesta, y si no sabes gestionarla, te puede pasar factura. Me di cuenta de que para ligar me resultaba más fácil hacerlo con hombres mayores. Para ellos, yo resultaba un caramelo». Una actitud que, con la perspectiva de los años, ha visto que no era la correcta: «No fue una violación, pero sí que fue un abuso, ejercerían un abuso de poder sobre mí».

