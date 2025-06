Santi Marcilla: «El escenario me relaja, vivo cómodo en él»

Su pasión por la magia le sobrevino con tres años. Hoy, Santi Marcilla acumula más de una década de experiencia sobre el escenario, donde ha quedado expuesto ante mil y una situaciones, de las que siempre sale airoso dejando al público ojiplático. Tras su paso por Got Talent, donde consiguió arrancarle una sonora ovación al mismísimo Risto Mejide, se ha convertido en uno de los magos más potentes del panorama nacional. Hoy estará en el Trui Teatre (12.30 horas). Tendrá ocasión de embelesarnos con Origen, un exitoso show de magia narrativa, fresca y asombrosa.​

​¿Cuáles son las líneas maestras de ‘Origen’?​

–Origen no es un espectáculo al que podrías darle al play y verlo del tirón. Cada representación es distinta y participativa.

​En la magia, ¿cuenta más el ingenio, la técnica o la intuición?​

–Es un equilibrio entre todas. Aunque diría que casi todo es intuición.

​La capacidad para generar un impacto visual es fundamental en la magia, pero ¿cómo se genera esa sensación en el espectador?​

–Es la parte que más me obsesiona, la emoción y el impacto tienen que ir de la mano. No quiero hacer un truco y que no sepas como lo hice.

​¿La magia está de moda?​

–Está de moda en el momento más complejo de su historia, es decir, hoy en día ves a un mago y puedes ir corriendo a google para averiguar como se hace el truco. Eso nos ha obligado a reinventarnos, a encontrar técnicas más complejas y ocultas. Puedo garantizar al espectador, que por muy bien que busquen los trucos de Origen no lo encontrarán.

​¿Opina, como Jorge Blass, que en España hace falta que las artes escénicas reconozcan a la magia?​

–Me fascina Jorge y su trabajo. Opino que hacemos magia para la gente, y si las artes escénicas no reconocen a la magia como tal, es porque quizá la magia es magia, no necesita una categoría o etiqueta, ya que cuenta con un elemento único a su favor: el asombro.

​¿La inteligencia artificial podrá sustituir la sensación de ver magia en directo?​

–Una máquina nunca será capaz de tocar ciertas emociones humanas, es algo que está en nuestros genes entenderlo y hacerlo sentir.

​¿Cuál es el truco más loco que ha realizado?​

–En Origen hago un experimento en el que toco a una persona sin tocarla. Y en otro momento jugamos con la sombra de alguien del público, es como si la sombra tuviese vida propia.

¿De quién ha aprendido más?​

–La mayoría viene de forma autodidacta. Me gusta buscar mis propias fuentes de inspiración, muchas veces fuera de la magia.

​¿Qué es lo más tremendo que le ha pasado sobre un escenario?​

–En Buenos Aires hice un efecto con la lotería de allí. Yo tenía un boleto ya impreso y oficial de la propia administración, y el público debía adivinarlo. Evidentemente dijeron exactamente los números del boleto coincidiendo con el mio. Siempre regalo el ticket al voluntario que me ayuda y a la semana siguiente empecé a recibir mensajes dándome las gracias porque les había tocado unos tres mil dólares.

​¿La magia está reñida con la verdad?​

–La magia es un pacto no escrito entre el mago y el público. Saben que yo no tengo poderes, pero si les asombras les da igual.

​¿Con qué número se mete al público en el bolsillo?​

–No quiero dar muchos detalles, pero cuando lees la mente, el pensamiento más puro y oculto de un voluntario... el sonido del silencio.

​¿Sobre el escenario ha creado un personaje o se muestra como es?​

–Estoy más cerca de ser un personaje que subido a un escenario. Es paradójico, lo sé. Recuerdo en Got Talent, fue Edurne la que me dijo algo como: ‘Siempre insistimos a los magos en que deben traer montado un buen personaje, pero tú no lo tienes y tampoco quiero que lo tengas’.