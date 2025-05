Primo y su prometida l Otra vez vandalizada y van... l Manolito de Teba y Madò Pereta, ¿novios?

El pasado sábado por la noche quedamos con un escritor en el bar de la pastelería de Ángel Cortés para hablar de su libro. A poco de entrar, llegó Primo con su prometida, María Antonia Bennassar.

Como era fin de semana, Primo no llevaba uniforme. Vestía con pantalones de camuflaje y camiseta oscura, con calaveras blancas, con la muerte colgando de su cuello, junto al escudo de su Betis del alma y la medalla de la Virgen. Llevaba un anillo en cada uno de sus dedos, todos, también, girando en torno a la muerte, pues, como bien dijo, como está ahí, no hay que perderla de vista sino tenerla presente. Pero, a lo que íbamos.

Tatami

Según nos contaron, se conocieron sobre un tatami en el que él daba clases de lu wing do, una modalidad de defensa personal, y ella, que trabajaba y trabaja en Gráficas Madrid, era una de sus alumnas. El flechazo fue nada más verse. En un par de semanas se van a casar en Binissalem, celebrando la fiesta en Llubí. No sé cómo vestirá ella en día tan señalado. La novia nunca revela su vestido antes de hora. En cuanto a él, no me extrañaría nada que tirara de anillos, colgantes y puede que de camiseta, ya que es una vestimenta en la que se siente cómodo y que para él tiene un sentido. Ya veremos…

Lo que sí tienen claro ambos es que nada de alianzas; quieren una alternativa a esta tradición. Están pensando en un collar o una pulsera como símbolo del compromiso que van a contraer. Queda aún por decidir qué lucirán ambos.

A la pareja, desde aquí, le deseamos felicidad eterna.

Suma y sigue

La historia, tristemente, se repite de nuevo y van... Me refiero a que el parque del canódromo de Palma no tiene vigilancia y la valla que lo rodea en parte cierra por las noches, pero no es lo suficientemente alta. De esta manera, los vándalos se la saltan sin problemas para, una vez dentro, actuar a sus anchas y hacen lo que les viene en gana, entre otras cosas, vandalizar paredes y esculturas...

La escultura del parque del canódromo, otra vez vandalizada.

Lo digo porque si los servicios de Parques y Jardines de Palma habían borrado las pintadas de las paredes, ayer nos encontramos con que la escultura blanca con intenciones de echar a volar, escultura a la que han quitado la chapa en la que se citaba al nombre del autor, ha sido vandalizada por tercera o cuarta vez. Lo bueno es que va a ser restaurada, pero, sin vigilancia, tarde o temprano la volverán a vandalizar.

Lo mismo puede decirse de los bancos de piedra en forma de cubo que se alinean frente al murete que lo limita por el lado de sa Riera. Es un murete que a estas alturas del partido ya tendría que estar vallado, pues sigue siendo un peligro para todos. Es más, recuerdo que cuando lo visitamos con el alcalde, por entonces candidato a la Alcaldía de Palma, nos dijo que si ganaba las elecciones, pondría una valla y nivelaría las rampas de acceso al parque. Hoy, las personas que van en silla de ruedas no pueden transitar por esas rampas.

Novio de Madò Pereta

Joan Carles Bestard ha incorporado en el espectáculo que ha montado con motivo de los 25 años de su tía, Madò Pereta, en los escenarios, al polifacético Manolito de Teba, actor e imitador de Frank Sinatra y Toulouse-Lautrec. Y Manolito, bajito pero gran hombre, ha cumplido con el cometido, ya que la pasada semana, cuando el espectáculo fue presentado en Santa Margalida, pasó la prueba con nota.

Manolito de Teba canta a Madó Peretea 'New York, New York'.

Canción

Su papel en este espectáculo al más puro estilo de revista era el de Frank Sinatra o, mejor, del novio de Madò Pereta a la que cantó al estilo Sinatra. «Ella me canta Me gusta mi novio y, al final, cuando termina, yo le digo que la voy a llevar de viaje y ella, sorprendida pero feliz, me pregunta: ¿A dónde? Y ahí es cuando digo: ¡Música maestro!, y le canto New York, New York…». Manolito nos confiesa que se sintió muy feliz y a la vez agradecido a Joan Carles Bestard «por haber contado conmigo para que formara parte del espectáculo». Señaló también «que como había estrenado dentadura y en un momento salgo con una flor en la boca, estaba un poco preocupado, ya que Madò Pereta la cogía tirando de ella… Por lo que pensé que como tire muy fuerte, igual se va la dentadura. Pero no... Afortunadamente, no pasó nada».

Playing Dickens

Os supongo enterados de que de la mano del Ajuntament de Calvià, en junio habrá teatro en inglés para residentes británicos y ciudadanos en general que sepan el idioma o estén haciendo prácticas lingüísticas. La obra a representar el próximo 21 en el teatro de Palmanova es Playing Dickens. Es una pieza original de la escritora y actriz inglesa, de Cambridge, pero residente desde hace muchos años en la Isla, Kathleen Bendelack, que se ha inspirado en una obra de aquel, incluyendo personajes y diálogos.

Kathleen, además, ha cuidado muchísimo el vestuario y la caracterización de los actores, adaptados a los tiempos en que se desarrolla esta historia, a mediados del siglo XIX... Que para muestra, un botón.

Ella es Miss Simpleton, hija de una esclava negra y un rico algodonero blanco, lo que se traduce en que es demasiado blanca para los negros y demasiado negra para los blancos.

¿Quién es?

Y decimos que ha cuidado el vestuario y la caracterización de los personales que conforman el reparto, puesto que a algunos de ellos, entre ellos, ella, muy conocida por sus múltiples facetas artísticas, no son fáciles de reconocer. Porque, ¿sabéis quién es?

Cabe decir, por último, que esta obra forma parte de la propuesta del Ajuntament calvianer para promocionar la cultura en el término municipal, en este caso entre los residentes británicos que hay en él, que no son pocos, con la intención, además, de que haya una continuidad en el futuro, que dependerá de la acogida que tenga la propuesta.