La modelo alemana que vive en Mallorca y es una estrella del ajedrez

Priscilla DiLaura, una modelo que vive en Mallorca, domina el ajedrez con una precisión impresionante. La alemana, que cumplió su sueño de vivir en la isla este año, afronta todos los retos con plena dedicación y no deja de alcanzar sus metas. Esto también se aplica a su pasión por el juego de estrategia, que domina hasta el nivel de maestría en un tiempo récord.

En una entrevista con Mallorca Magazin, la joven de 26 reveló que empezó a jugar al ajedrez en «noviembre de 2024. Todo empezó con la serie Gambito de dama, cuyo personaje principal me fascinó. Me impresionó especialmente su participación en un gran torneo en Las Vegas. Me dije: ¿por qué no empezar a hacerlo ahora? Quiero demostrar que nunca es demasiado tarde para lograr grandes cosas». Dicho y hecho... DiLaura se tomó el entrenamiento con calma y no tardó en alcanzar la máxima categoría. Su voluntad de hierro no tardó en dar sus frutos, y ahora parte hacia Las Vegas el sábado para representar a España en el Campeonato Nacional Abierto de Ajedrez 2025. Allí competirán por la victoria más de 1.000 jugadores, la mayoría hombres.

«Si no he calculado mal, actualmente sólo hay tres mujeres en el Open. El resto son todos hombres en todas las secciones. Aparte de mí, no hay nadie de Alemania ni de España», afirma DiLaura. Para estar bien preparada para la competición, aprovecha cada minuto disponible para mejorar continuamente su juego: «Me preparo a diario con entrenamientos y análisis de partidas y aprendo mucho estudiando partidas de grandes maestros; me inspiran especialmente las partidas de Magnus Carlsen y Aryan Tari».

Inteligencia y mucha ambición

Pero, ¿por qué la alemana, que en realidad procede de la región del Lago de Constanza, representa a España en la competición de Estados Unidos? «Porque en el ajedrez representas al país en el que vives. Mallorca se ha convertido en mi hogar y me siento bien representando a España en el deporte. No tengo raíces españolas, pero aquí es donde pertenezco ahora».

En su Alemania natal, DiLaura trabajó como actriz y modelo. En la isla, se lanzó al sector inmobiliario y está celebrando un gran éxito con su empresa recién fundada. «Trabajo de forma independiente como agente inmobiliaria; mi oficina, Priscilla DiLaura Real Estate, está en Santa Ponça. Sigo dedicándome a la interpretación y el modelaje por proyectos, al igual que mi nueva pasión por el ajedrez. Mi interés actual se centra claramente en el sector inmobiliario».

En los próximos días se descubrirá si DiLaura puede impresionar en el Campeonato Abierto de Ajedrez. Hay un premio en metálico de 125.000 dólares en juego, pero se repartirá entre varios ganadores. Independientemente de si gana o no, la agente inmobiliaria ya ha planeado sus próximos sueños, como ella misma explicó: «Sí, es mi primer torneo oficial. Quiero conseguir una buena puntuación de entrada y jugar en torneos grandes con regularidad en el futuro, sobre todo en Estados Unidos. No se trata de empezar pronto, sino de pensar a lo grande y ser constante».