Farola con base oxidada l Inmigrante ante la inmigración... ilegal

En el Passatge Particular Santa Catalina de Sena nos encontramos el viernes de la pasada semana con que una de las farolas que hay en el mismo, con la base oxidada –como la tienen la mayoría de las que hay en dicha calle que desemboca el Los Geranios–, seguramente golpeada por alguien o por algo, permanecía tumbada sobre la acera con todos los cables al aire.

Días después, lunes o martes de la presente semana, observamos que la farola caída había sido retirada del lugar, y que en su sitio habían colocado un pilón hueco de cinco lados a fin de tapar el agujero que quedaba sobre la acera... Que como solución no está mal, ya que otras chapuzas más grandes hemos visto. Lo que no sabemos es si dicho remiendo va a quedarse ahí de forma permanente per in secula seculorum, o va a ser sustituido por otra farola.

Pero, a lo que sí se le tendría que echar un vistazo es al resto de farolas, sobre todo a su base, que en casi todas está oxidada, como se puede apreciar en la foto de la derecha de arriba, ya que de lo contrario pueden ir cayendo una tras otra, como le ha ocurrido a la primera.

Soluciones, ¡por fin...!

¡Ah, bueno...! Aunque el Ayuntamiento no tiene por qué alardear de lo que arregla, pues su obligación es hacerlo, porque para eso se han presentado sus miembros a unas elecciones, diremos que si hace una semana el área de Parques y Jardines segó las espigas que crecen entre los hierbajos de la denominada zona verde de la parte acotada para los perros del Parc de Son Dameto, señalaremos hoy, que anteayer empezaron a colocar los bancos que faltaban en ella.

Ahora a ver cuánto tiempo tardan en hacer lo mismo en el Parc Wifi: colocar una fuente, cuatro bancos, papeleras, tapar los hoyos y segar los matorrales con espigas de su zona verde... Entre otras cosas porque –repetimos– es su obligación.

Nada que ver con Fidel ni El Che

En dicha plaza nos encontramos con uno de nuestros 7/24, o informantes durante todo el día, y todos los días de la semana, que entiendo que son mucho más eficaces que los que pueda tener Cort, puesto que ven más cosas que ellos. Pero esa es otra historia. Mi 7/24 me presenta a un inmigrante, Fidel Guevara, que, sentado en un banco, vigila a su hija, que está jugando a pocos metros.

¿Lo de Fidel Guevara tiene algo que ver con Cuba, o mejor, con dos de sus héroes de la Revolución cubana, Fidel y El Che?

No, ¡que va…! –contesta, sonriendo, por lo que deduzco que no soy el primero que se lo pregunta–. No soy cubano, sino ecuatoriano, de Esmeralda, una localidad costera, cerca de Guayaquil, mientras que mi mujer es del interior del país, de Quito, y… Pues sí, me lo han preguntado muchas veces, pero nada que ver. Mi apellido, Guevara, es de mi familia. Igual algún antepasado mío fue familiar de otro de El Che… Pero no lo sé. Y lo de Fidel es porque yo nací un 24 de abril, día en que se celebra San Fidel, por eso mis padres eligieron para mí el santo del día en que nací. Esa es la historia de mi nombre y apellido.

Tras sentarnos a su lado, nos cuenta que su mujer y él se vinieron a Mallorca a trabajar, «huyendo de la mala situación que tiene mi país, con poco trabajo, sueldos bajos y mucha violencia a causa del narcotráfico, lo que significa que allí la vida no vale nada, ya que hoy, esa zona, se parece cada vez más a Ciudad Juárez y Sinaloa. Por eso nos vinimos aquí, donde nacieron nuestros dos hijos. Yo encontré un trabajo en la construcción y mi esposa otro, en hostelería, y de eso vivimos, aunque a mí me gustaría trabajar como conductor de camión o de bus de la EMT».

¿Y lo ha intentado?

En dos ocasiones me he apuntado en el SOIB a los cursos de promoción de conductor de autobús y de camión, pero ni me han contestado. Pero yo voy a insistir, a ver si a la tercera tengo suerte. Porque mi intención es progresar en el trabajo, y pienso que lo podré conseguir conduciendo un camión o un autobús.

El otro día –le comenté– observé en la parada del bus de la Plaça d’Espanya, que entre la gente que esperaba no había ningún mallorquín. Es más, ni mallorquín, ni ‘foraster’, fuera peninsular o de algún país de la Comunidad Europea, sino que todos eran sudamericanos o africanos.

Sí, de un tiempo a esta parte vemos que el número de inmigrantes ha crecido mucho. Y eso, si no se controla, no es bueno…

¿Me puede decir por qué no es bueno…?

Hay muchos inmigrantes que vienen a la Isla, o a otro lugar, a veces dejando a la familia en su país, con la intención de buscarse la vida honradamente, lo cual es bueno para todos. Pero de un tiempo a esta parte, también vienen algunos a los que les dan una paga, que dejará de cobrar si encuentran trabajo, lo que hace que muchos vivan de la ayuda que reciben, pero como no les basta, delinquen, y como cada vez son más… Por eso digo que hay que tener cuidado con que lleguen tantos inmigrantes… Aunque por otra parte entiendo que el gobierno actual facilite su entrada y conceda la residencia a cambio de votos para mantenerse en el poder, lo cual, como digo, es un peligro, ya que muchos no buscan trabajo, sino que viven de la ayuda y de otras cosas, no siempre legales, lo cual da lugar a que cada vez haya más delincuencia. Basta, sino, con leer los diarios y ver la tele. Mucho de los delincuentes que apresa la policía son inmigrantes… Pero es que hay más y como tampoco se construyen viviendas, me refiero a que el gobierno poco hace, se crea el problema de falta de vivienda, por lo cual no te puedes venir a la Isla con dos hijos para vivir, ya que el sueldo que te pagan no te basta para abonar el alquiler y vivir.

La reflexión, como ven, no la hace un mallorquín, ni un foraster, sea de la Península, sea de un país comunitario, sino que la hace un inmigrante, con todos los papeles en regla, que trabaja, junto con su mujer –construcción y hostelería–, y que tiene dos hijos nacidos en la Isla.

Sí, pueden decirle que si no le gusta, que vuelva a su país, pero es que si se va, el problema de la inmigración descontrolada, seguirá existiendo, es más, aumentando considerablemente, sobre todo a lo largo del próximo año y medio, que, según el gobierno central, se dará residencia a millón y medio de inmigrantes… Que a ver dónde los meten sino hay viviendas, y las que hay están por las nubes. Y a ver también que tipo de inmigrantes son, y con qué intenciones vienen.