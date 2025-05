Mujer polifacética, entusiasta, emprendedora, activa y apasionada de la vida, Celia Velasco, nació en Madrid y su existencia, desde la infancia, es la protagonista de su próximo libro, el octavo. Un trabajo que será presentado en sociedad el próximo viernes, día 30 de mayo, en el espacio sociocultural Asima, en el antiguo parque de bomberos, del polígono Son Castelló, de Palma.

Tras caer en una profunda ansiedad y depresión, hace poco más de dos años, que le llevó a estar hospitalizada hasta en tres ocasiones, la escritora se refugió en sus recuerdos. Esos que sus fieles lectores pueden conocer en «Recordar es volver a vivir». «Recuerdo que mi profesor de Literatura, Alejandro Diego, me decía que me dedicara a escribir», comenta.

La primera de sus novelas fue «Los atardeceres de Julia», seguida de uno de los mayores éxitos editoriales de Celia Velasco-Saorí, «Sexoenlared.com». Le siguieron otras publicaciones como «Tania Petrova, la profesional», «Salir de las sombras», «Don Isidoro», etc. «Todas las obras son sacadas de mi imaginación, editadas y distribuidas por mí. En esta ocasión hago una radiografía de lo que ha sido mi vida. Incluso me abro a momentos más íntimos como cualquier persona».

Velasco, fue una mujer adelantada a su tiempo. Recuerda que «con mis padres y mi hermano íbamos al aeropuerto de Barajas a ver aterrizar y despegar los aviones. Un día vi al equipo de la tripulación de un vuelo y aquello se me quedó clavado en la retina. Entonces me di cuenta que quería trabajar como azafata».

Celia Velasco en su etapa como azafata de vuelo.

En cada párrafo y capítulo, Celia Velasco introduce al lector en aquella maravillosa experiencia profesional durante una década, perteneciendo a las importantes compañías aéreas de Spantax y Aviaco. «Este libro me ha beneficiado anímicamente, trasladándome a los recuerdos de mi vida».

Acompañado por medio centenar de fotografías, «Recordar es volver a vivir» relata su primera boda, el nacimiento de su hija, su divorcio y cómo comenzó la relación con el que, hasta el día de hoy, es el amor de su vida, el periodista Pedro Prieto. Un hombre que le animó a formarse como periodista de calle y realizar numerosas exclusivas. «En aquella época quería hacer reportajes de entrar en lugares como la cárcel, el psiquiátrico, residencias de ancianos, etc. El periodismo me atraía mucho, especialmente las historias que Pedro hacía y me contaba al llegar a casa».

Como empresaria, Celia Velasco abrió «el primer gimnasio para mujeres en Palma», y como publicista triunfó en varias campañas para grandes empresas. Organizó un festival de cine, junto a Miguel Soler, editó una Guía de Mallorca, que se publicó en cuatro idiomas y estuvo en todos los rincones de Mallorca, además de otros libros para instituciones del Govern balear.Una vida, la de Celia Velasco-Saorí, tan apasionante como emocionante.