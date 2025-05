«El Everest es un reto humano y psicológico»

El 29 de mayo es una fecha marcada en rojo para los entusiastas de la escalada y el montañismo, este jueves se celebra el Día Internacional del Everest. Una jornada que honra el primer ascenso exitoso a la «cima del mundo», un hito perpetrado en 1953 por el neozelandés Edmund Hillary y el sherpa Tenzing Norgay.

Situado en la cordillera del Himalaya, el Everest es el bisturí que separa Nepal y China, con una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar, hollar su cima simboliza mucho más que culminar la ascensión a una montaña, encarna la perseverancia del hombre frente a uno de los grandes desafíos de la Naturaleza.

Bien lo sabe Joan Carles Palos, periodista especializado en montañismo, un tipo acostumbrado a los amaneceres en refugios al resguardo de laderas nevadas. El comunicador tuvo la oportunidad de informar en Ultima Hora de las vivencias de la expedición Mallorca a dalt de tot, que hace casi veinte años alcanzó la cima del Everest de la mano de Joan Antoni Olivieri, y los desaparecidos Tolo Quetglas y Tolo Calafat.

Joan A. Olivieri, junto a los desaparecidos Tolo Calafat y Tolo Quetglas.

Joan Carles Palos en una imagen de la expedición mostrando las portadas de ‘Diari de Balears’ y ‘Ultima Hora’.

¿Qué le pasa a 8.848 metros?

–El oxígeno a partir de 8.000 metros no llega al 30 % y se necesitan el triple de respiraciones, se genera mucha fatiga, el organismo no responde bien a esa altura. No se puede vivir permanentemente a más de 5.000 metros de altura.

Más allá de su talla hegemónica, ¿qué hace especial al Everest?

–Tiene un atractivo especial, es un reto humano y psicológico. Es la montaña más alta y hace que sea un objeto de deseo.

¿Todas las grandes cimas encierran la misma magia, o cada una tiene un encanto especial?

–El Everest es especial, te haré una lectura religiosa: es la montaña que más cerca del cielo está. No hay civilización que no le haya tenido un respeto y veneración especial a la montaña. Allí donde hay un punto elevado, hay un punto espiritual, de reflexión y conexión con el cielo.

Últimamente, el Everest es más noticia por sus colas que por su propia naturaleza de desafío...

–Es un desastre, prácticamente es como los cruceros en Mallorca. Hemos tardado en ver que es una situación irreversible, debería limitarse su acceso, y además las empresas que gestionan los ascensos actúan con un criterio puramente monetario.

¿Hay mucho elitismo y mezquindad en esas colas?

–Sí, hay codazos, es como la cola del mercado... hay mucho egoísmo y poco sentimiento montañero de solidaridad.

Tengo entendido que el clima pre y post monzónico impide su ascensión el grueso del año…

–Así es. El monzón es en verano, entre junio y septiembre nadie sube. Entre abril y mayo, y octubre y noviembre sí. Son meses de mayor estabilidad climatológica.

Y qué es más excitante: ¿subirla o hacer cima?

–Creo que todo es importante. Cada paso es una experiencia y cada experiencia un conocimiento. La cima es la culminación, el éxtasis, pero el proceso también es muy importante.

¿Cree que el alpinismo es una buena correa de transmisión de valores? En el Everest concita lo mejor y lo peor de la sociedad…

–Los deportes de montaña, por lo general, transmiten muchos valores.

¿El mallorquín es un montañista experto, de primera división?

–Yo distinguiría entre el alpinista profesional y el que va a la montaña como una experiencia personal. No sé si es de primera o segunda división, todos tienen la misma aptitud y actitud.

¿Diría que el Everest fue la gran aventura de su vida?

–Después de mi pareja y mis hijos, el Everest ha sido la mayor aventura de mi vida.