Hoy, una de señales de tráfico urbano | ... sin olvidar el enladrillado de Cort

En apenas 50 metros, entre las calles Francesc de Borja Moll y Oms, hemos encontrado una serie de chapucillas que nos han llamado la atención, y que traemos aquí por si a quién corresponda se le ocurre mandar a alguien para que las subsane.

En la calle Francesc de Borja Moll, a pocos metros de la sede de Vox, hay un aparcamiento de motos debidamente señalizado, pero que tiene parte del piso muy deteriorado… Y porque también, en él, se repite la historia. Me refiero a que, a pocos metros, los obreros han tapado una zanja que había en media calle y… Pues que ya que estaban allí, ¿por qué no han arreglado el piso de dicho aparcamiento? De verdad que no lo entendemos. Sí, porque viendo las chapuzas que se hacen a diario tratando de arreglar calzadas o aceras, nos preguntamos si será el enemigo de Cort quién las arregla...

Algunas señales de Oms

Pasemos a Oms. En la esquina con Carrer Can Maçanet, hay una señal de tráfico completamente tapada de pegatinas, tantas que impiden ver su significado, que intuimos que es el de dirección prohibida. Pero es que en esta vida, y más en temas de tráfico, no es intuir, sino ver. Y ahí no se ve nada.

Más cosas, en dicha calle -Can Maçanet- hay dos señales de tráfico también completamente tapadas, ya bien por pinturas, ya bien por pegatinas. Intuimos que son señales de prohibido aparcar, pero, repetimos, en tráfico no vale intuir, sino ver.

Y una tercera cosa más: Oms esquina con Missió hay dos señalizaciones: vía para viandantes, y por debajo, pero apuntando en otra dirección, otra señalización: carrer per a vianants, por lo que deducimos que tendría que recolocar está en dirección a la anterior. Más que nada por estética.

Por cierto, vemos que la mayoría de barras que sostienen dichas señalizaciones de tráfico no están bien fijadas en el suelo, pues a nada que las tocas se mueven de un lado a otro

Un paso adelante

El actual gobierno de Cort se siente orgulloso de su gestión, lo cual me parece muy bien, porque lo extraño sería que opinara lo contrario, es decir, que las calles y aceras, en cuanto asfaltado y enladrillado están perfectas, que la vigilancia policial es total, que no hay tanta gente durmiendo en la calle como comentamos, que su política cultural está abierta a todos los artistas... Vamos, que poco a poco se va consiguiendo lo que el alcalde anunció en la pasada Noche Vieja, en Cort, que Palma será referente de Cultura y tal y tal y tal...

Sin embargo...

Vale, si ellos lo dicen... Si ellos lo dicen será porque creen que así es... Pero si echas un vistazo a tu alrededor, ves que no es así. Incluso si lo echas en la Plaça de Cort, que es la plaza de Palma, la plaza en la que está el Ajuntament, la plaza, posiblemente, más visitada, tanto por residentes como por visitantes... Plaza con hoteles, restaurantes, un precioso olivo multifotografiado, a cuyo alrededor vemos a muchos turistas, ya bien fotografiándolo, ya bien porque allí se sienten a gusto. Sin embargo....

El enladrillado de Cort...

Digo que si echas la vista al suelo, al enladrillado de la plaza, te das cuenta que este deja mucho que desear, en el sentido de que gran parte de él está muy deteriorado, ves que desde hace tiempo faltan baldosas, o que están rotas, y que periódicamente, como no se sustituyen por otras nuevas, como bien diría Peter, lo que no se arregla tiende a empeorar, y... Pues que ahí, en Cort, tiene el mejor ejemplo en esta cuestión, en dejar que las cosas empeoren.

Y lo más triste, es que los actuales ocupantes de Cort están más que advertidos -desde esta página, en dos ocasiones- de que el piso de la plaza, que muchos de ellos pisan a diario, precisa de un arreglo, pero ya. Sin embargo, ahí sigue sin que nadie de los que mandan se ruborice.