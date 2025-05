El mallorquín Mix Manresa puede convertirse en el primer expañol en hacer cima en bicicleta adaptada

Aventurero incansable, que viaja con su bicicleta ataptada por todo el mundo, Mix Manresa (Palma 1967) pone rumbo a un nuevo reto. Subir el Kilimanjaro en ‘handbike’ bicicleta adaptada. Un proyecto que surgió en una comida entre amigos y que rápidamente comenzó a tener apoyos. «Se nos ha ido de las manos», confesaba Mix, acompañado de su entrenador Joan Forcades y su buen amigo, Carlos Raimundo, de Foracorda, junto a miembros del equipo de rodaje que grabará la expedición para editar un documental, quienes ayer presentaron la aventura.

«Hace tres años estuve en Kenia y Tanzania y desde allí veía el Kilimanjaro, lo que me hizo ganas poder subirlo». Alrededor de 30 personas forman el equipo de colaboradores que arropan a Xim. «Es un proyecto ilusionante. Busqué sponsors y rápidamente me han apoyado sin pedir nada a cambio». La escalada arrancará el día 4 de septiembre, para comenzar el ascenso el día 6. «Esperamos hacer cima el 10 u 11 de septiembre, y dos días de bajada. En total estaremos entre 7 u 8 días». Xim calcula ascender unos 1000 metros diarios, durante 7 y 9 horas cada día. «Evidentemente soy consciente de que a medida que pasen los días notaré más el cansancio. De hecho el quinto día suponemos que será el más complicado y en el que haremos unos 5 kilometros de subida. Tenemos claro que iremos a mi ritmo. Es cierto que caminando es más rápido y en bicicleta más dificil».

Hombre deportista, Xim Manresa se mantiene en muy buena forma. «Joan Forcades en mi entrenador y antes de comenzar la aventura ya estamos entrenando duro. De hecho hago duchas de agua fría, saunas e incluso he comprado una tienda de campaña en la que dormiré, pues el descanso será fundamental y no será lo mismo que dormir en la cama de casa». Considerada montaña no técnica, el Kilimanjaro cuenta con acumulaciones de rocas. «Habrá unas ocho rutas y unas 30 mil personas. Nuestro equipo tendrá unos 24 portadores y dos cocineros. La verdad que se ha creado una cosa muy chula». En su mochila, «algo de ropa, barritas energéticas que hacen en Lloseta y cuatro cosas más».

Un segundo le cambió la vida

Paraplégico desde que en 1992 una bala fortuita le dejó en silla de ruedas de por vida, Xim ha mirado la vida siempre con optimismo y una sonrisa. Fue Geógrafo y desde el accidente se dedica a desarrollar deportes adacptados «Cuando ves la muerte de cerca, ves la vida. Hace 33 años que mi día a día es diferente».

Entre sus numerosas aventuras realizadas, bajo el rio Duero en kayak y la transpirenaica en bicicleta. Xim y su equipo de rodaje presentarán al regreso del Kilimanjaro, el documental ‘Hatua, Ascens al Kilimanjaro sense fer una passa’. A día de hoy, hay cuatro personas que han subido el Kilimanjaro en bicicleta adaptada. De consegirlo, Xim se convertiría en el primer español con paraplegia en ascender. Cuando se le pregunta, ¿que sueño le gustaría cumplir?, Xim no lo piensa mucho. Mira a los ojos y, responde «mi sueño es que no haya guerras y se acabe el hambre».