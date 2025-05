Martín Garrido, sin olvidar el teatro, se ha convertido en ‘tiktoker’ en ascenso

Martín Garrido, tras tiempo de no saber de él, me lo encuentro hace unos días en… ¡TikTok!

¿Denunciado por el juez?

Así que, tentado por la curiosidad –«¿Martín tiktoker...?», echo un vistazo a los que ha hecho hasta la fecha, y de ellos me llama la atención uno, en el que cuenta que el juez Peinado, que es el que lleva la instrucción del «caso Begoña», mujer del presidente Pedro Sánchez, le ha demandado en el Juzgado número cuatro de la Plaza de Castilla de Madrid. Todo porque ha escrito algo sobre la presidenta de la comunidad madrileña y también sobre ciertas jovencitas que parecen unas mosquitas muertas, pero que luego, en la cama, te pegan unos revolcones que para qué te cuento, de lo cual se ha hecho eco un conocido diario digital y… Pues que se debe de haber montado una que para qué os cuento, todo porque el grupo Abogados Cristianos, que lo ha visto en dicho diario, lo ha denunciado ante el juzgado de Peinado, y como este juez no se anda con chiquitas, ha aceptado la denuncia, y… ¡Pues vaya problemón que tiene Martín!», me digo, preocupado, para mis adentros, y...

Es falso, pero...

Pues que llamo a Martín y quedo con él en el Cristal, sentándonos frente a frente, en el interior del bar. Pido un cortado y él un agua sin gas, fresquita.

«Te diré que esto es histórico –dice, vertiendo el agua en el vaso, y señalándola mientras cae–. Y digo histórico porque es la primera vez en mi vida que en un bar pido agua».

Pues… ¡Click, click, ckic!, con el móvil le hago unas fotos para que las generaciones venideras tengan constancia del hecho, y luego… Pues a lo que iba.

Oye, eso que cuentas en el TikTok, ¿es cierto? Me refiero a lo de que el juez te ha denunciado en los juzgados de la Plaza de Castilla…

¡Qué va! –se echa a reír–. Es falso. ¿Y sabes lo qué ha pasado? Pues que este ha sido el 17.º TikTok que he publicado… En el primero que hice, que giraba en torno al tamaño del pene de las personas mayores, comentaba que mientras el mundo está invirtiendo cinco veces más en el alargamiento e incremento potencial del pene en personas mayores que en tratamientos para combatir el alzhéimer, se traducía en que muchos llegan a la vejez con un miembro poderoso y potente, pero como algunos tienen alzhéimer, no saben para qué le sirve. Este TikTok tuvo unas 600 visitas... Que para ser el primero no está mal. Pero es que el del juez ha alcanzado cerca de las 20.000.

Sí, pero, como ahora el juez se entere que lo que cuentas, me refiero a que te ha denunciado, no es cierto, igual se enfada y te denuncia de verdad...

No lo creo, pero… ¡Ojalá!, ya que si me denunciara, de 20.000 pasaría a 20.000.000 de visitas. ¿Y tú sabes lo que es eso para un tiktoker…? Aparte…

Aparte, ¿qué?

Pues que en mis TikToks no hago más que echar mano de mi humor negro, o inteligente, que mucha gente desconoce, con la intención de pasármelo bien, y de que la gente me conozca a través de esta faceta. Es un humor que pongo de manifiesto a través de las comedias que escribo e interpreto, pero en vez de hacerlo en un escenario convencional, y ante público, el escenario en este caso es el TikTok. Es más –añade– te diré también que si me he metido en esto, ha sido, en parte, para no aburrirme…

Por qué empezó ¿Acaso no tienes nada previsto en teatro o cine?

Por supuesto que lo tengo. Estoy preparando una película, lo cual es un poco complicado, por lo que es cuestión de tiempo y paciencia. Mientras tanto, como soy analista de guiones, estoy corrigiendo uno, y… Pues que en los tiempos muertos, como lo del TikTok me ha hecho gracia, me meto en él, echando mano de mi humor negro. Porque además, igual hasta gano dinero, y si es así, me compro una casa en Cantabria, cerca de la playa y… Es broma eso, –se ríe–, pero ¡y si toca!

Sí, claro, «y si toca...». Mientras tanto, dime como diste el paso hacia TikTok... Cómo te metiste en él, y por qué sigue a diario...

Mira, hace algo menos de tres años, fui al Festival de Cine de Sitges, invitado por la organización, ya que en él se proyectaba un documental sobre una película que yo hice con Victoria Vera, dirigida por Sebastián d’Arbó, en el que también participaba. ¿Y que pasó? Pues que el día de la presentación del Festival, vi que en la puerta del recinto donde se celebraba, había más de cuatrocientas personas esperando, supuse que a Nicolas Gage, actor invitado al mismo… Pero no era a él a quién esperaban, sino, según me contaron algunos, esperaban a El Rubiales, un influencer con residencia en Andorra, que ganaba una millonada a través de sus redes sociales. Así que les eche un vistazo y… Pues sí, había algunas de sus publicaciones con más de un millón de entradas, lo cual significaba que era mucho el dinero que podía ingresar por ellas. Luego, miré con detención sus mensajes, sus contenidos, y vi que casi todos eran chorradas, tonterías. Sin embargo, el número de seguidores, repito, era muy elevado, cosa que también observé que sucedía más o menos lo mismo con otros influencers, lo cual me preocupó por nuestra juventud, ya que los jóvenes, en gran parte, son los seguidores de aquellos… Sin embargo, a partir de ahí, empecé a interesarme por las redes sociales en este aspecto, enterándome, entre otras cosas, que podía comprar seguidores, lo cual deseché, pues como a la larga eso se sabe, supone un perjuicio al que los compra, pues pierde credibilidad»

De 600 a 20.000 seguidores

Tras una breve pausa, que aprovecha para beber el agua cristalina que ha vertido en el vaso, que reposa al lado de mi cortado, prosigue su relato.... «Pasó el tiempo, en el que seguía echando un vistazo a los tiktok, hasta que un buen día de no hace mucho me decidí a probar, por lo que eché mano, como he dicho, de mi humor negro... Y también porque toda mi vida he sido un actor, un cómico, y como los cómicos viven de la comedia… Pues que de 600 visitas que tuve en el primero, en menos de un mes he pasado a las 20.000. Y voy en aumento… Eso sí, sin prisas, pero a ver qué pasa, pues esto, me refiero a las redes sociales, están más abiertas al público que, por ejemplo, el teatro, y más si el teatro es alternativo y se representa en locales de la periferia de las grandes ciudades. Lo digo, porque mi obra El rey que cazaba elefantes, igual que La presidenta, que representé en uno de esos teatros alternativos de Madrid, tuvieron una crítica inmejorable, pero no pasó de eso. En cambio, observo a diario que el TikTok tiene más alcance, y por ello, una mayor repercusión. De ahí que me haya metido en él, echando mano de la comedia, a fin de que la gente se divierta sin que nadie se ofenda... Y si ofende... Pues mala suerte para ellos. Con estos vídeos –apostilla– no pretendo nada, pero si puedo aportar algo de coherencia y unas gotas de surrealismo a nuestra existencia, estaré contento».

Pues en eso lo dejamos. De momento, se divierte, pero igual con el tiempo se hace millonario... Porque, ¿quién sabe?