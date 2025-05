Rosa de Lima regresa a IB3 | Los espacios caninos del parque Wifi

Hace algo más de un mes entrevistamos a Rosa de Lima, que, tras haber sido mamá, coincidiendo con el cierre de Son Amar, se había quedado sin trabajo. Por entonces, como la conozco desde hace muchos años tanto en su faceta como cantante como en la de comunicadora, le dije que no tendría muchos problemas para volver a la actividad. Y no me equivoqué. Lo digo porque anteayer recibí un correo suyo que me decía: «Estoy realmente muy feliz de volver a ponerme frente a las cámaras y agradezco profundamente la oportunidad a IB3 por permitirme regresar y hacer lo que más me gusta del mundo: ver encenderse frente a mí el piloto rojo».

La llamé y le pregunté sobre su cometido en la cadena autonómica una vez que se encienda la luz roja del piloto de la cámara. «Es que voy a tener el privilegio de presentar el concurso musical LaLaLa. El programa tiene un objetivo muy claro: encontrar la mejor voz de Balears. –¿Y cómo lo vais a hacer?

–Pues, sencillamente, realizando cástings en Mallorca, Menorca e Ibiza. Y lo mejor de todo, que no hay ningún límite de edad. Es decir, cualquier persona que tenga la inquietud de cantar será más que bienvenida, sin importar su experiencia, ni su estilo musical. En el programa caben todos, desde quienes cantan punk hasta quienes cantan lírico, desde niños hasta adultos, pues como adelanto: no existe ningún tipo de límite. –Porque tenemos mucho talento...

–Efectivamente. Lo que pretendemos es dar visibilidad al enorme talento que hay en nuestras Islas. Que me consta que es mucho y que muchas veces no tiene el escaparate que se merece. Además, el premio para el ganador es muy atractivo, ya que no solo se llevará el reconocimiento de ser la mejor voz de Balears, sino también un premio económico de 3.000 euros. Así que, desde aquí, hago un llamamiento a todos aquellos que tengan inquietud por cantar o que, simplemente, quieran pasar un buen rato en televisión, que se apunten al proceso de cásting. Aseguramos que será muy entretenido y ameno y, sobre todo, porque, quién sabe, quizá él o ella, sin saberlo, resulta ser la mejor voz de nuestras Islas. Y en LaLaLa estaremos esperados para demostrarlo con toda la ilusión. –La idea es genial, sobre todo por lo de «aquí cabemos todos». ¿Qué tiene que hacer el aspirante para participar en ‘LaLaLa’?

–Pues, sean profesionales o amateurs, apuntándose al cásting. Porque, repito, va a ser una experiencia divertida, enriquecedora y una gran oportunidad para darse a conocer. Así, pues, las inscripciones se pueden hacer enviando un correo a castinglalalaib3@gmail.com o llamando al 665 572 177. –¿Cuándo se calcula que comenzaran los cástings?

-Según nuestra previsión, en dos semanas.

Pues amigos cantantes, ya sabéis, ya sea a través de email, ya sea llamando al número indicado más arriba, podéis encontrar el camino que os lleve al éxito. Y a la felicidad también. ¡Otra vez las espigas! La pasada semana publicamos dos denuncias, ambas sobre perros y no contra estos ni sus dueños, sino contra quien tiene la obligación de mantener en el mejor estado posible los espacios de los parques destinados a aquellos. Y a los espacios caninos que nos referimos son de los parques de convivencia de Son Dameto de Dalt y Wifi. La situación en este último es especialmente grave. Aparte de la suciedad reinante que hay en él, además faltan bancos: de los seis que había, quedan solo dos. Hay que reponer papeleras, por ejemplo. Existe una fuente de agua para que beban los canes, pero está situada fuera del espacio de estos; así que es una fuente sin sentido. La única fuente que hay situada fuera de la zona acotada para los perros. Aparte de todo esto, lo cual no es poco, contamos que, entre las plantas silvestres que forman la denominada zona verde del recinto, crecen la espigas, que son un peligro para los perros. Los canes las huelen y se las pueden tragar, pincharse en los ojos, succionarlas por la nariz… Como ejemplo de este peligro, a ‘Coco’, asiduo a la zona de perros del parque de convivencia de Son Dameto de Dalt, le pasó que oliéndolas, se le metió una por la nariz, lo cual obligó a su dueño a llevarlo al veterinario, pues cada vez se ponía peor para que se la extrajera, cosa que se logró ‘Benji’ y ‘Nasha’ ¿Qué pasó en ambos parques? Pues que mientras al de Son Dameto de Dalt llegaba una brigada de Parques y Jardines del Ayuntamiento, que segaba su zona verde, eliminando las espigas, lo que suponía eliminar el peligro, por el Wifi siguen las cosas igual que antes. Su denominada zona verde de la parte acotada para los perros sigue repleta de espigas; no están los bancos que faltan, no se reponen las papeleras y la fuente de agua sigue fuera de esa área. Teresa Loveiro, con sus perros en el parque Wifi. Vamos, que por allí no ha pasado nadie. En cambio sí han pasado cosas. Por ejemplo, que dos perros, ‘Benji’, macho de tres años, y ‘Nasha’, perra de trece, ambos propiedad de Teresa Loveiro, en un descuido de esta, se metieron en la zona verde de las espigas de la que salieron con ladridos de dolor. Al macho se le metió una espiga en la oreja y a la hembra, otra en el ojo. 532 euros de veterinario Con la urgencia que requería el caso, la dueña se los llevó al veterinario para que les extrajeran las espigas. Y así fue. Total, susto aparte, Teresa tuvo que pagar al veterinario 532 euros, 130 por la asistencia al perro y 402 por la extracción de la espiga a la perra. Mientras tanto, según pudimos ver el domingo, allí la vida seguía igual. En vista de que a quien corresponde no hace caso, están dispuestos a denunciarlos ante las entidades animalistas y amigos de las plantas, a ver si así se resuelve el problema. Pues ahí lo dejamos, a la espera de que a quien corresponda tome de una vez por todas cartas en el asunto, como hizo, días atrás, en el otro parque. Y que eso lo haga en todos los parques de Palma.